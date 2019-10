Gazzetta: “Altro che scudetto, così a rischio anche la Champions”

Il Napoli visto a Torino ha lasciato a tutti l’amaro in bocca. La Gazzetta scrive: “Altro che scudetto, così a rischio anche la Champions”. Così Sebastiano Vernazza commenta il momento negativo degli azzurri.

“Questo Napoli non segna più, scivola nella malinconia e si allontana dalla cima (-6 dalla Juventus nuova capolista). La prestazione offerta allo stadio Olimpico Grande Torino non ha convinto nessuno, frutto di un’involuzione di gioco che rende il Napoli tanto brutto quanto irriconoscibile.

A rischio anche la Champions

“Non si vincono così gli scudetti, con prestazioni insapori e scolorite, in questo modo è già molto se si riesce a riottenere il pass per la Champions” si legge su Gazzetta dello Sport nel mirino ci mette anche la sconfitta con il Cagliari che “pesa come un macigno e prima o poi andrà compensata con una vittoria su un campo difficile. Quella di ieri poteva essere un’occasione ma è andata perduta”. Il cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 se in un primo momento aveva dato l’impressione di aver fatto ritrovare certi automatismi alla lunga si è scontrato contro una squadra apparsa senza voglia, o comunque non poco furore agonistico, quasi spaesata. “Mertens ha interpretato il ruolo di falso centravanti, come ai tempi luccicanti di Sarri. Un ritorno al passato, però il panorama è troppo diverso per cui non ha più senso fare paragoni. Oggi il Napoli non può più permettersi il falso nove. Mertens innocuo, ad eccezione di un tentativo fuori di poco.”