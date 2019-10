Higuain trascina la Juventus, prima sconfitta per l’Inter

La settima giornata di campionato di Serie A termina con la una vittoria della squadra di Sarri a San Siro. Higuain trascina la Juventus al primo posto.

Sul gol di Higuan si è visto il gioco di Sarri, con la rete dell’argentino che è arrivato dopo 24 passaggi. La squadra di Conte ha provato a reagire ma non è riuscita a raggiungere il pareggio nemmeno dopo l’assalto finale

Higuain trascina la Juventus

Alla fine è servito un gol di Higuain entrato dalla panchina per dare i tre punti decisivi alla Juventus nella sfida con l’Inter a San Siro valida per la settima giornata di Serie A. L’argentino era partito dalla panchina con Sarri che gli ha preferito Dybala, proprio quest’ultimo ha aperto le marcature con un gol al 4′ a cui ha fatto seguito la rete su rigore di Lautaro Martinez al 18′. Nella ripresa Higuan trascina la Juventus portandola al primo posto in classifica grazie ad un gol decisivo al minuto 35.