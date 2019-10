Hysaj alla Roma: due condizioni per chiudere l’affare

Hysaj alla Roma è un affare che potrebbe essere chiuso, con l’albanese che ha il contratto in scadenza nel 2021 e nessuna voglia di rinnovare con gli azzurri.

La società giallorossa più volte ha sondato il terreno col procuratore del calciatore intenzionato a fargli cambiare squadra, ma ci sono due condizioni affinché l’affare possa essere condotto in porto.

Calciomercato Napoli

Come ricorda Corriere dello Sport Fonseca deve fare i conti con il grave infortunio di Zappacosta, che lo terrà fuori almeno fino a febbraio. Così Hysaj alla Roma diventa una prospettiva ancora più concreta. Anche se ci sono due condizioni per concludere l’affare:

il Napoli deve abbassare notevolmente le richieste per il suo terzino, dimezzando da 20 a 10 milioni la richiesta, eventualità tutta da valutare; la Roma deve accordarsi con il Chelsea per il rientro anticipato di Zappacosta a Londra, ipotesi prevista dal contratto di prestito gratuito firmato ad agosto.

Il valore di mercato di Elseid Hysaj in questo momento secondo transfermarkt.it si aggira intorno ai 18 mln di euro. Valore che è calato rispetto ai tempi di Sarri quando il terzino albanese era una pedina insostituibile nello scacchiere azzurro. Il Napoli continua a chiedere ancora qualcosa in più dei venti milioni. Il ds della Roma Petrachi e quello del Napoli Giuntoli continuano a dialogare per far andare in porto l’affare a gennaio.