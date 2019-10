Koulibaly non lascia Napoli: “Resto per vincere, ecco i miei obiettivi”

Koulibaly non lascia Napoli: “Resto per vincere”. Il difensore azzurro ha parlato ai media senegalesi di calciomercato, ammettendo di voler vestire ancora la maglia del Napoli.

Dopo Mertens anche Koulibaly giura amore a Napoli, il difensore partenopeo diventato una vera e propria icona per i tifosi azzurri respinge ogni possibile altro scenario per la sua carriera, allontanando le voci che lo vorrebbero lontano da Napoli, magari già a fine stagione.

Il futuro di Koulibaly

“Ogni giorno si sentono tante notizie, tante dicono che andrò via, ma in questo momento il mio unico obiettivo è quello di vincere con il Napoli. Tutto il resto non mi interessa”. Dunque Kalidou Koulibaly non lascia Napoli, ma resta per vincere. Sulla corsa scudetto il difensore impegnato con la Nazionale del Senegal ha aggiunto: “Quest’anno è più complicato perché molte squadre si sono rinforzate, anche se la Juventus resta la squadra da battere in Serie A. No dobbiamo lavorare sodo per migliorare e crescere sempre di più per ridurre il divario coi bianconeri”. Tra gli obiettivi non c’è solo il campionato ma anche la Champions League: “Vogliamo qualificarci il prima possibile, abbiamo cominciato bene battendo il Liverpool e ci dispiace per il pareggio a Genk. Il calcio è fatto così, bisogna pensare positivo”.