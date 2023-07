Inaugurazione del nuovo store del Napoli, ‘imprevisto’ per De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha partecipato all’inaugurazione del nuovo store del club nella giornata di ieri.

Il nuovo store della SSC Napoli, situato in via Calabritto, è stato inaugurato ieri, aggiungendosi agli altri negozi ufficiali autorizzati a vendere divise, calzoncini, cappelli e tanto altro del mondo del club partenopeo. Nonostante una discreta folla di tifosi e curiosi che si sono radunati nel cuore di Chiaia, in attesa dell’apertura alle 19:26, Aurelio De Laurentiis non si è presentato.

Il motivo dell’assenza del presidente del Napoli è stato spiegato nell’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il noto quotidiano campano, “Aurelio De Laurentiis era annunciato, ma un imprevisto dell’ultimo minuto ha cambiato i piani degli organizzatori. Valentina taglia il nastro del nuovo concept store in compagnia di Antonio Sinicropi, volti simbolici di quella nuova era che il club ormai da settimane ha sdoganato su tutti i canali ufficiali, con lo scudetto sul petto”.

Nonostante l’assenza del patron del Napoli, l’apertura del nuovo store è stata comunque un momento importante per i tifosi, che potranno ora acquistare il materiale ufficiale del club anche in questa nuova sede.