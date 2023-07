Cavani verso il Boca Juniors, accordo imminente: “E’ il mio sogno”

L’ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani, sembra essere orientato a continuare la sua carriera in Argentina con la maglia del Boca Juniors.

L’ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani, sta per lasciare l’Europa, ma non per l’Arabia Saudita: il suo prossimo destino sembra essere il Sudamerica. Durante un’intervista con Radio Pasion Futbol Sudamericano, l’ex giocatore di Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia ha dichiarato di sognare di giocare per il Boca Juniors: “Parlo spesso con Riquelme. Come tutti sanno, anche lui è consapevole del mio sogno di giocare nella Bombonera con la maglia del Boca. Spero che un giorno questo sogno si avveri. Mi piacerebbe disputare la Libertadores o la Copa Sudamericana, anche con il Danubio, il club a cui devo tutto”.

L’ex bomber del Napoli sembra essere molto vicino al club argentino. Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, “nonostante le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, Edinson Cavani desidera il Boca Juniors e la trattativa sta procedendo bene dopo la sua separazione dall’ultimo club, il Valencia”.

Il Matador vuole vivere in prima persona l’atmosfera unica della Bombonera e diventare un grande idolo per l’appassionata tifoseria del Boca Juniors. L’accordo sembra essere imminente.