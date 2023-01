Cavani, l’ex agente: “Edi meglio di Osimhen, ha segnato triplette a tutti”

L’ex agente di Edinson Cavani ritiene che il suo vecchio assistito è meglio di Osimhen ed ha segnato triplette a tutti

Claudio Anellucci, ex agente del Matador, parla delle differenze tra Cavani ed Osimhen a Sin Gonfia la Rete: “Con Cavani al Napoli erano bei momenti, li ricordiamo tutti con affetto e simpatia. Sono stati dei momenti bellissimi che abbiamo passato lì. Se è cambiato Cavani? Cambiano tante situazioni e rapporti di persone che si conoscono da tanto. Tra i calciatori che ho avuto la fortuna di conoscere, forse Cavani è uno di quelli che è rimasto più simile a com’era. Io – ha proseguito – ricordo che Mazzarri, quando vedeva Cavani correre, diceva che fosse un ottocentometrista favoloso”.

Per Anellucci Cavani ed Osimhen sono due attaccanti diversi

Anellucci prosegue: “Somiglianze tra Cavani e Osimhen? Cavani ha segnato triplette contro tutte le squadre. Osimhen o Cavani? Non trovo similitudini tra i due, specialmente dal punto di vista tecnico. Trovo delle grosse lacune in Osimhen, ma non vedo molte assonanze tra i due, rimane molto distante da Cavani”.

“Se il Napoli ha fatto bene a non prendere Dybala? Difficilissimo inserirlo. Con una tipologia di gioco come quella di Spalletti era difficile inserirlo. Il Napoli è stato un capolavoro della società, di tutti”.