SKY, Giunta: “Giuntoli via da Napoli? Dipende da lui. Ounahi pista complicata”

Il giornalista di SKY Mario Giunta ritiene che dipende da Giuntoli il proseguimento del rapporto col Napoli ed Ounahi è una pista complicata

Mario Giunta, giornalista di Sky Sport, si è soffermato sul campionato del Napoli ai microfoni di Radio Crc, nel corso del programma Si gonfia la rete. Queste le parole di Giunta: “Gollini è entrato anche nel giro della Nazionale, poi ha avuto delle problematiche nelle ultime stagioni. Il portiere è un ruolo talmente particolare, che quando entri in un tunnel fai molta fatica ad uscirne. Secondo me, l’esperienza a Napoli lo aiuterà. Nonostante parta secondo dietro a Meret, che è un portiere enorme. Avere una coppia di portieri come Meret e Gollini, sia adesso che per un futuro, è fondamentale”.

Giunta ha poi aggiunto: “Ounahi? È una pista complicata, nelle ultime settimane si è un po’ raffreddata. La concorrenza, complice il Mondiale, ha complicato le cose. Bisognerà capire la volontà del Napoli, quanto vuole investire. Da quello che sappiamo si è raffreddata, ma questo non esclude che nei prossimi mesi Giuntoli non ritorni alla carica”.

Per Giunta la pista Ounahi si è raffreddata per il Napoli

“Brekalo? Qua la situazione è abbastanza delineata, se bussa il Napoli alla tua porta è difficile dire di no. Il Napoli ha un problema relativo alle famose liste over 21, ma è chiaro che manca poco alla chiusura del mercato e andare a risolvere questo aspetto è molto complicato. Se c’è la volontà del giocatore di aspettare il Napoli allora ok, ma occhio che ci sono altre squadre”.

“Giuntoli via da Napoli? Se ne parla da tanto, ma dipende tanto da lui. Credo che per un dirigente come lui Napoli gli ha dato tanto, e viceversa. Se quest’anno dovesse andare come tutti i tifosi del Napoli si augurano, penso che sia giusto continuare il suo percorso al Napoli. È innegabile che un dirigente con la sua qualità e intelligenza, aiutato da altre figure straordinarie all’interno del Napoli, fa gola a tanti. Tempo fa si parlava della Juventus, ma in una situazione del genere non so come sarà il board dirigenziale dei bianconeri. Mi auguro per gli azzurri che rimanga, sarebbe anche un premio per lui”.