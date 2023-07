Massara-Napoli, perchè è saltato tutto? Pedullà: “Ecco perchè ADL ha deciso di non affondare il colpo”

Meluso è il nuovo direttore sportivo: una notizia che ha spiazzato tutti visto che fino a poco prima si parlava dell’approdo di Massara.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Una vera e propria sorpresa con il classe ’65 cosentino che dunque ha preso il posto di Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus. De Laurentiis ha fatto l’annuncio attraverso Twitter, con queste parole: “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis”.

Una notizia che difatti ha spiazzato visto che, a giudicare dalle voci incessanti di questi giorni, a subentrare nello staff partenopeo doveva essere Frederic Massara. Come mai è saltato tutto? Ce lo spiega Alfredo Pedullà nel corso di Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia: “Avevamo parlato dell’interesse del Napoli per Massara e lo confermiamo. L’ex Milan, tuttavia, aveva preso tempo perché non se la sentiva di tornare subito. Per questo motivo De Laurentiis ha deciso di non affondare il colpo”.

“Il presidente degli azzurri aveva l’urgenza di avere una figura professionale che potesse sostituire Cristiano Giuntoli e ha annunciato l’ingaggio di Mauro Meluso. Cosa penso del nuovo Direttore Sportivo del Napoli? Credo che per lui sia una sorta di premio alla sua carriera. Napoli è una cosa molto grande, io gli auguro di essere all’altezza della situazione. Il patron Aurelio De Laurentiis ha voluto una figura non egocentrica, che sappia fare squadra”, ha aggiunto Pedullà.