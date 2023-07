Mercato Napoli, clamoroso colpo in arrivo! Pedullà: “All’80% sarà degli azzurri”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà si è soffermato sulle prossime mosse di mercato del Napoli, fornendo dettagli sul primo acquisto.

Calciomercato Napoli. Quale potrebbe essere la prima operazione di mercato del club partenopeo in questa sessione estiva di calciomercato? Fino ad ora, il Napoli non ha ancora concluso alcun acquisto. Secondo alcune voci, la prima operazione potrebbe riguardare un difensore. Infatti, la squadra azzurra è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire il sudcoreano Kim, destinato a breve a unirsi alla retroguardia del Bayern Monaco. Non sarebbero esenti delle sorprese.

Il Napoli, almeno inizialmente, sembra essere più interessato a trovare un vice per Di Lorenzo e sembra aver individuato il candidato ideale in Faraoni, attualmente in forza al Verona. Alfredo Pedullà ha discusso di questa possibilità a SportItalia: “Il terzino destro, attualmente al Verona, diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Qual è la probabilità? È all’80% che arrivi alla corte del mister francese Rudi Garcia. Il restante 20% indica che rimarrà all’Hellas Verona. Di conseguenza, escludo che il suo futuro possa essere in un’altra squadra. Dovrebbe andare al Napoli, e gli azzurri continueranno a far giocare Zanoli”.