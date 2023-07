Raduno Napoli: Politano già a Castel Volturno! Mancano i big, ma l’entusiasmo è alle stelle

Matteo Politano è già giunto a Castel Volturno per sottoporsi alle visite mediche con il Napoli, in vista del ritiro di Dimaro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – È il secondo giorno di raduno per il Napoli e oggi alcuni giocatori della squadra partenopea si sottoporranno alle visite mediche. Molti big saranno assenti a causa degli impegni con le rispettive nazionali nel mese di giugno e godranno di qualche giorno di riposo aggiuntivo. Matteo Politano è stato tra i primi ad arrivare al centro sportivo di Castel Volturno. Domani, il giocatore ex Sassuolo e Inter partirà per Dimaro per il ritiro pre-campionato.

Il Corriere dello Sport ne parla: “Oggi l’arrivo degli altri giocatori previsto in mattinata. Non ci saranno tutti, mancheranno molti big, i reduci dagli impegni con le Nazionali di metà giugno, come Osimhen e Kvaratskhelia, attesi per la prossima settimana, e ovviamente Kim, ormai un ex, che si sta allenando da solo con il suo preparatore di fiducia in attesa di trasferirsi al Bayern. Quello di oggi sarà per i presenti il primo approccio con il nuovo tecnico prima della partenza in Trentino”.