Il primo colpo del Napoli campione d’Italia rischia di avere un impatto mondiale. Kevin De Bruyne, che compirà 34 anni il 28 giugno, è sempre più vicino a vestire l’azzurro. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa – nata e maturata nell’ombra dal direttore sportivo Giovanni Manna – è ormai a un passo dal brindisi finale. Un’operazione silenziosa e astuta, in stile McTominay, che ha superato la concorrenza agguerrita della Premier League e non solo.

Il nodo principale resta la definizione del futuro di Antonio Conte. Finché non sarà chiaro se l’allenatore resterà o meno sulla panchina del Napoli, ogni altro movimento resterà sospeso. Ma De Bruyne è un’occasione che il club non vuole lasciarsi sfuggire.

Scelta di cuore (e di mare)

Il centrocampista belga ha deciso: ha interrotto ogni contatto con altre squadre, da Liverpool a Marsiglia, passando per Juventus e Chicago, per concentrarsi esclusivamente sul dialogo con il Napoli. Un segnale forte, spiegato anche dallo stesso Mandarini sul Corriere dello Sport: De Laurentiis è stato il primo a farlo sentire importante, dopo la decisione condivisa con il Manchester City di non rinnovare il contratto in scadenza.

La trattativa è già in fase avanzata anche sul fronte familiare: De Bruyne e sua moglie Michele hanno individuato una villa a Posillipo, con vista mare e riservatezza garantita, tanto da valutarne direttamente l’acquisto. Sul tavolo resta da definire solo la formula contrattuale: biennale con opzione oppure triennale, con un ingaggio da top player e un bonus alla firma.

Manna all’opera: obiettivi in Francia

Intanto, Manna lavora su altri profili di rilievo. In cima alla lista c’è Jonathan David, attaccante canadese del Lille, classe 2000, che rappresenta un obiettivo anche della Juventus. La trattativa è complessa, ma non impossibile. Più vicino invece Edon Zhegrova, esterno kosovaro con passaporto tedesco, anch’egli in forza al Lille e in scadenza nel 2026: il suo arrivo sarebbe funzionale alle richieste dell’allenatore.

Nel mirino anche Kang-in Lee, trequartista coreano del PSG, che ha espresso la volontà di cambiare aria. La valutazione resta alta, ma l’interesse del Napoli è concreto.

Infine, si muovono anche altre pedine: Frank Anguissa ha ricevuto una proposta importante dall’Arabia Saudita, mentre Alex Meret potrebbe a sorpresa rinnovare il proprio contratto, dopo una fase di stallo.