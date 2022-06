Il Napoli spara altissimo: anche il Bayern Monaco molla Osimhen

Victor Osimhen è sul mercato, ma il Napoli lo vende solo per almeno 100 milioni di euro. Una cifra enorme che spaventa anche il Bayern Monaco. Il club tedesco si era fortemente interessato al 23enne attaccante del Napoli che nell’ultima stagione, nonostante il grave infortunio e le tante partite saltate, ha comunque segnato 18 gol in stagione. Mica poco, per un giocatore che ha avuto tantissima sfortuna, ma nei due anni in azzurro è andato sempre i doppia cifra.

Così il Bayern Monaco aveva messo gli occhi su Osimhen, perché sa perfettamente che Lewandoski vuole il Barcellona ed ha deciso oramai di cambiare aria. Serve un attaccante, ma il Bayern è campione di bilanci, oltre che di trofei e difficilmente fa il passo più lungo della gamba.

Calciomercato: Osimhen resta al Napoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Bayern Monaco si è sfilato dalla corsa per Osimhen anche perché De Laurentiis nemmeno si siede a trattare se non vengono portati almeno 100 milioni di euro. Pericolo sventato? Macché, il mercato è ancora molto lungo e durerà fino a settembre. L’idea del Napoli è di tenere Osimhen, anche per motivi fiscali, oltre che per la prospettiva di venderlo ad un prezzo enorme se il giocatore riuscisse a giocare con maggiore continuità. Ma bisogna fare comunque attenzione ai club di Premier League, che sono una variabile impazzita. L’arrivo di ten Hag al Manchester United ha fatto cambiare prospettiva ai Reds, ma Arsenal e Newcastle sono sempre vigili sul giocatore nigeriano.

Intanto in casa Napoli ci sono altri problemi da risolvere, come quello legato al rinnovo di Dries Mertens, ma anche la questione Koulibaly. Due giocatori fondamentali che sembra possano lasciare il club partenopeo. Per il mercato in entrata ci sono ottime possibilità di prendere Bernardeschi a parametro zero, piace molto anche Deulofeu dell’Udinese.