Il Napoli perde con l’Atalanta, il tweet criptico dello sceicco Al Thani

Il Napoli perde l’Atalanta ed arriva il tweet di dello sceicco Khalifa Bin Hamad Al Thani, che più volte ha scritto sui social. Sarà una coincidenza ma anche questa volta, appena terminata la partita Napoli-Atalanta, è arrivato il tweet di Al Thani, uno degli sceicchi più potenti del mondo arabo. Questa volta il messaggio social dello sceicco Al Thani non è diretto come quando il Napoli ha battuto la Lazio allo Stadio Maradona. In quel caso ci furono per due tweet dello sceicco, con tanto di logo del Napoli. In questa occasione, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha utilizzato parole più criptiche ma che possono sicuramente riferirsi al Napoli.

Cosa ha scritto Al Thani sul Napoli?

“Forse il tuo Signore sostituire presto i tuoi dolori con gioia” questo il tweet di Al Thani al termine di Napoli-Atalanta. Il messaggio social è arrivato immediatamente dopo il triplice fischio dell’arbitro. Inoltre il riferimento sembra essere appropriato al Napoli che ha dovuto giocare con l’Atalanta con sei calciatori assenti: Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Insigne, Manolas e Fabian Ruiz. Inoltre durante la partita si è infortunato anche Lobotka, un’assenza che pesato molto durante il match tra Napoli e Atalanta. Da tempo si sussurra di un interessamento Al Thani per il Napoli. Non sarebbe una novità l’interesse degli arabi per il calcio europeo. Da tempo il Psg e il Manchester City sono controllate da famiglie di sceicchi. Recentemente invece Bin Salman ha deciso di investire nel Newcastle in Premier League. Un investimento mirato da parte dello sceicco che ha un patrimonio 50 volte superiore a quello degli scecchi che controllano il PSG.