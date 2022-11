Il Mattino: Zielinski-Napoli, scatta l’allarme

Si accendono i riflettori su Piotr Zielinski. Secondo quanto scrive Il Mattino il rapporto con il Napoli si può interrompere in estate.

Il centrocampista polacco ora impegnato ai Mondiali ha un contratto fino al 2024, ma secondo il quotidiano partenopeo c’è la forte possibilità che possa andare via durante il calciomercato estivo. Il problema è il rinnovo del contratto che può avere delle difficoltà, visto che il giocatore vorrebbe un aumento di ingaggio. Aurelio De Laurentiis da tempo ha avviato una politica di spending review da questo di vista e non ha intenzione di cambiare marcia, almeno non in questo momento, nonostante gli introiti della Champions League.

Secondo quanto scrive Il Mattino, il Napoli in estate ha già provato a vendere Zielinski al West Ham, dando l’autorizzazione al club inglese a parlare col giocatore. Zielinski, però. ha chiesto 5 milioni di euro di ingaggio, che non gli sono stati accordati. Questo potrebbe essere un problema anche per il Napoli che sicuramente non alzerà lo stipendio del centrocampista polacco che ora ha 28 anni e nel 2024 ne avrà 30. In questo contesto è possibile che il Napoli prenda in seria considerazione l’idea di cedere Zielinski già nella prossima estate.

Non è un caso che Cristiano Giuntoli stia trattando Samardzic dell’Udinese, giocatore con caratteristiche molto simili al giocatore polacco.