IL MATTINO- Ospina e Meret lasciano Napoli: Ecco i possibili sostituti

Ospina e Meret lasceranno Napoli, De Laurentiis e Giuntoli valutano tre nomi per i possibili sostituti.

Meret e Ospina a fine stagione lasceranno Napoli. Dopo anni di antagonismo le strade dei due portieri si divideranno, lo riferisce l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Il dado è tratto, una scelta che verrà formalizzata anche a Pastorello, l’agente del portiere friulano che per mesi ha lavorato al rinnovo. E che difficilmente arriverà. Meret non vuole restare come riserva e De Laurentiis e Spalletti pensano che a questa squadra possa servire un nuovo numero 1. Perché anche con Ospina il Napoli è ai titoli di coda. Contratto in scadenza e non c’è alcuna intenzione da parte del club azzurro di studiare una soluzione di rinnovo. Tant’è che al suo procuratore le intenzioni della società sono state già comunicate”.

Il Mattino aggiunge ulteriori dettagli: “Chi potrebbe sostituire Ospina e Meret nel Napoli? Partiamo dalla rosa dei papabili: c’è il portoghese Luis Maximiliano, numero uno del Granada, costo del cartellino attorno ai 12 milioni di euro, e primi contatti avviati da qualche settimana. Con tanto di gradimento per la serie A e per il Napoli. Poi ci sono le soluzioni italiane: nel listone ci sono Juan Musso dell’Atalanta, Vicario (proprietà Cagliari ma all’Empoli nell’ultimo anno) e il 31enne portiere del Bologna Skorupski. Una rosa tra cui scegliere che però può anche attendere: tenendo conto che Sepe (Salernitana) si è rilanciato in questi mesi e visti anche i buoni rapporti tra il suo agente Giuffredi e De Laurentiis potrebbe anche candidarsi per un posto di vice. Non sarà facile, ma anche Spalletti, conclusa la stagione, darà delle indicazioni sul portiere su cui puntare”.