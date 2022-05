Salernitana i tifosi contro il Napoli: “Sono contro di noi, vogliono mandarci in B”

I tifosi della Salernitana preoccupati per la fida tra Genoa e Napoli , il grifone è in piena lotta salvezza con la compagine campana.

Il destino della Salernitana passa anche da Napoli, gli azzurri affronteranno il Genoa che si contende la permanenza in serie A proprio con la squadra di Iervolino. Sui social i tifosi granata accusano il Napoli di voler favorire l’ex gemellata per rispedire la Salernitana in serie B.

La squadra di Nicola dopo il pareggio beffa contro il Cagliari giocherà contro l’Empoli, mentre il Napoli sfida il Genoa al Maradona. Proprio la sfida di Fuorigrotta è stata al centro di alcune polemiche sui social da parte dei fans granata, che hanno accusato gli azzurri di voler infierire contro la Salernitana:

“Faranno di tutto per mandarci in serie B”.

“Il Napoli farà come contro il Verona lo scorso anno”.

“Secondo me vogliono far salvare il Genoa la Juve gli ha regalato i 3 punti, lo stesso farà il Napoli.Spero non accada sono anni che meritano di retrocedere”.

“Ora che Empoli si tinga di Granata e soprattutto Inter e Napoli facciano il loro dovere.Non saremmo Tifosi della Salernitana se non soffrissimo fino alla fine”.

“Purtroppo il Napoli lascerà vincere il Genoa.. Normalmente finirebbe 6-1 per il Napoli”.

Questi alcuni commenti dei tifosi della Salernitana che si possono leggere in rete.