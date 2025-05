Il Mattino: “Napoli scatenato”

Il Napoli si prepara a una sessione di mercato ad altissimo livello. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, il club azzurro ha già messo in moto una fitta rete di contatti e trattative per allestire una rosa all’altezza della Champions League e delle ambizioni di Antonio Conte.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, pur deciso a non partecipare ad aste al rialzo, ha già dato il via libera a operazioni di grande portata, con un budget stimato di circa 180 milioni di euro.

Sudakov sempre più vicino: 40 milioni per il talento dello Shakhtar

Uno dei nomi caldi è Georgiy Sudakov, 22enne dello Shakhtar Donetsk. Nonostante una clausola rescissoria da 150 milioni, lo Shakhtar è disposto a cederlo per 40 milioni di euro, cifra che il Napoli è pronto a mettere sul tavolo. Al giocatore è stato proposto un contratto quinquennale da quasi 2 milioni netti a stagione.

Come sottolinea Il Mattino, Sudakov era uno dei nomi graditi a Conte già nel mercato di gennaio.

De Bruyne e David, trattative di alto profilo

Il Napoli ha formalizzato un’offerta monstre anche per Kevin De Bruyne: biennale da 7 milioni di euro netti a stagione. Ora si attende una risposta dal fuoriclasse belga, con De Laurentiis che ha già fatto sapere di non voler rincorrere rilanci.

Nel frattempo, Giovanni Manna ha incontrato gli agenti di Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza. Le richieste dell’entourage sono alte: 5 milioni l’anno più bonus alla firma, ma il Napoli è ottimista sulla chiusura dell’accordo.

Bonny osservato speciale, Lucca più lontano. E occhio a Darwin Nunez

Domenica prossima, Manna seguirà da vicino Bonny del Parma, altro attaccante nel mirino azzurro. Più tiepido, al momento, l’interesse per Lucca dell’Udinese.

C’è poi il nome suggestivo di Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool. L’uruguaiano era stato vicino all’Al-Nassr a gennaio per circa 70 milioni, ma l’affare saltò. Ora il Napoli osserva con interesse, consapevole che il fondo sovrano saudita PIF potrebbe tornare all’attacco.

Tra le suggestioni inglesi, resiste anche il nome di Rasmus Hojlund, mentre per Garnacho il Manchester United chiede almeno 70 milioni.

Difesa e portiere: Gutierrez in arrivo, Milinkovic-Savic per la porta

Il Girona ha abbassato le pretese per il terzino sinistro Miguel Gutierrez, classe 2001, su cui il Napoli ha lavorato da mesi. Con il giocatore c’è già una bozza d’intesa, che andrà formalizzata a breve.

In porta, si valuta il rinnovo di Meret, ma si cerca anche un profilo di alto livello per la Champions: il nome in cima alla lista è quello di Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Focus Bologna: piacciono Ferguson, Orsolini e Beukema

Con o senza qualificazione Champions, il Bologna potrebbe cedere alcuni dei suoi gioielli. Il Napoli ha messo nel mirino Lewis Ferguson, considerato l’erede perfetto di Anguissa, in partenza verso l’Arabia Saudita per circa 22 milioni. Piacciono anche Orsolini e Beukema, ma servirà un investimento importante per convincere i felsinei.

Il caso Osimhen: Juventus fuori dai giochi, PIF in pole

Il futuro di Victor Osimhen resta un nodo centrale. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino, De Laurentiis non intende cederlo alla Juventus, non solo per motivi tecnici, ma anche per la freddezza nei rapporti con Giuntoli, che fu l’artefice del suo arrivo in azzurro.

La pista più concreta per il nigeriano è quella che porta al fondo sovrano PIF, con cui si erano già avviati contatti in passato. In caso di offerta irrinunciabile, il Napoli dovrà comunque considerare l’addio.

Conte detta i tempi: squadra pronta per Dimaro

Il tecnico chiede una rosa completa già per il ritiro di Dimaro. Manna è al lavoro su più fronti per rispettare la tabella di marcia. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Conte una squadra già definita entro l’inizio della preparazione estiva.