IL MATTINO – Napoli, doppio colpo, in arrivo Veiga e Lindstrom

Il Napoli piazza un doppio colpo di mercato in entrata: oltre a Gabri Veiga, è fatta anche per Lindstrom dall’Eintracht.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con un doppio colpo in arrivo. Dopo l’ottimo esordio contro il Frosinone, la società vuole rinforzare la rosa a disposizione di mister Garcia.

Secondo quanto riporta l’edizione odeirna del quotidiano il Mattino, è fatta per Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002 prelevato dal Celta Vigo per 36 milioni. Il giocatore è atteso in Italia per visite e firma.

Ma gli azzurri sono ad un passo anche da Jesper Lindstrom, esterno d’attacco dell’Eintracht Francoforte. Il danese costa 25 milioni, l’accordo potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Si prospetta quindi un doppio rinforzo di qualità per il Napoli, che vuole ambire allo scudetto. Con gli arrivi di Veiga e Lindstrom la rosa si arricchirà di talento, soprattutto dopo la cessione di Lozano. Il mercato azzurro è bollente.