Osimhen, le pagelle di Frosinone-Napoli: gli aggettivi si sprecano

Victor Osimhen in Frosinone-Napoli ha segnato una doppietta, le pagelle del nigeriano sono ottime grazie ad una grande prestazione.

Notizie Calcio Napoli – C’è una frase con cui Osimhen tiene ancora in ansia il Napoli. Ma è chiaro che un bomber del genere Aurelio De Laurentiis non se lo farà scappare, almeno non in questa stagione. Osimhen continuerà a giocare in azzurro e si spera a segnare con una regolarità disarmante.

Pagelle Osimhen: i voti di Frosinone-Napoli

Ecco le principali valutazioni sulla prestazione dell’attaccante azzurro:

Gazzetta 8 – Si riparte da dov’era finita: Osimhen di un altro pianeta. Un gol bellissimo in tapin, uno in velocità. Magari l’anno prossimo vale più di 150 milioni.

Corriere dello Sport 8 – Nel suo destro del 2-1, i residui del temporale che inonda Frosinone prima della partita: un fulmine, una saetta. Un capolavoro da centravanti straordinario. Poi, la chiude alla sua maniera: mangiando lo spazio come un leone. Prima doppietta, prima standing ovation, prima conferma d’imprescindibilità.

Tuttosport 8 – Anche ieri si è capito perché il presidente sta trascorrendo l’estate con lui ed il suo agente Calenda. Segna l’1-2 di potenza e l’1-3 con il solito inserimento veloce. Osimhen è la soluzione a tutti i problemi.

Il Mattino 7.5 – Irascibile, irritabile per ogni cosa. Ma è sempre lui a far gol: di prima e di velocità. Monterisi e Romagnoli possono solo fargli il solletico: è devastante, un’arma letale

Corriere della Sera 8 – Se c’è lui non ce n’è per nessuno. Gli basta una palla per far gol e per spingerlo a cercarsene un’altra. Un portento.