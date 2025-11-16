16 Novembre 2025

Il Mattino: “Napoli, Conte alza la voce: «Mercato, servono rinforzi subito». Pronto un budget da 50 milioni”

Conte

Occhio alle illusioni. Lo ammonisce con chiarezza Il Mattino di Napoli: Antonio Conte non ha trascorso i giorni della sosta per ricaricare le energie, ma per prepararsi a un periodo incandescente. Il tecnico vuole che nessuno metta in discussione i suoi metodi – gli stessi che hanno portato alla cavalcata tricolore – e pretende interventi netti sul mercato di gennaio.

La società è con lui. Aurelio De Laurentiis è perfettamente allineato: serviranno almeno due colpi in entrata e un budget di circa 50 milioni è già pronto. Lo ribadisce Il Mattino di Napoli, sottolineando come non sia il momento dell’austerity, nonostante il bilancio chiuso con una perdita di circa 30 milioni.

Difesa: priorità terzino destro

Nonostante l’infortunio di Meret, il ds Manna – racconta Il Mattino di Napoli – ha scelto di dare fiducia a Contini come vice Milinkovic. Il problema resta il terzino destro: Mazzocchi partirà, Di Lorenzo ha bisogno di respirare e non sono arrivate alternative adeguate.

L’obiettivo resta Brooke Norton-Cuffy del Genoa, valutato circa 15 milioni, ma il club ligure non vuole cederlo a gennaio. Juanlu Sanchez del Siviglia, trattato in estate, costa intorno ai 20 milioni e gli andalusi non intendono fare sconti.

Tra gli esuberi dei top club spunta il nome di Sacha Boey del Bayern Monaco, chiuso da Laimer: il Napoli valuta, ma la gestione del ruolo da vice Di Lorenzo resta complessa.

Centrocampo: allarme rosso

Anguissa tornerà a fine gennaio, De Bruyne a febbraio. Conte è con l’acqua alla gola. Per questo, secondo Il Mattino di Napoli, l’assalto a Kobbie Mainoo del Manchester United sta prendendo quota nonostante la valutazione monstre da 40 milioni.

Alternativa di primo livello è Arthur Atta dell’Udinese (20 milioni la richiesta). Nel mirino anche Pellegrini della Roma e soprattutto Morten Frendrup del Genoa.

Difficile però che la Roma liberi Pellegrini, protagonista nel sistema di Gasperini, mentre il Genoa – in piena corsa salvezza – non può permettersi di smobilitare.

In lista anche Weston McKennie, in scadenza con la Juventus: un’opzione che piace a Conte e che Il Mattino di Napoli conferma sia in fase di valutazione tecnica.

Attacco: rischio rivoluzione

Lang e Lucca restano in bilico. Se dovessero arrivare offerte, il Napoli potrebbe cambiare assetto offensivo già a gennaio. Scenario che aprirebbe una porta molto concreta: il ritorno alla carica per Federico Chiesa, ancora ai margini del Liverpool.

Conte lo considera un potenziale titolare fisso, De Laurentiis lo sogna da mesi.

Capitolo rinnovi

Manna lavora anche sulle conferme: Rrahmani è vicinissimo al rinnovo biennale. Restano da sistemare solo dettagli, ma – precisa Il Mattino di Napoli – non si attendono imprevisti.

