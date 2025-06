Il Mattino: “Lukaku resta con Conte, no all’Arabia. E ora il Napoli sogna il colpo Nunez”

Romelu Lukaku ha detto no all’Arabia Saudita. Nonostante un’offerta da 15 milioni a stagione, l’attaccante belga ha rifiutato ogni proposta ribadendo il suo impegno con il Napoli e con Antonio Conte, pronto a rispettare il triennale già firmato. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino, stavolta per Big Rom è un’estate finalmente serena, dopo quella da separato in casa con il Chelsea nel 2023 e l’arrivo in azzurro nelle ultime ore di mercato.

Intanto, tiene banco la questione Osimhen. La clausola da 75 milioni scadrà il 15 luglio, ma ciò non limita il margine del Napoli, che potrebbe anche chiedere di più per lasciarlo partire. L’Al-Hilal resta alla finestra, mentre il Galatasaray attende una risposta dal giocatore per poi avviare una trattativa col club. Sullo sfondo anche la Juventus, ma De Laurentiis difficilmente tratterà con una rivale italiana.

Nel frattempo, il Napoli lavora per completare il reparto offensivo. Conte vuole tre attaccanti per il suo 4-3-3 o 4-2-3-1. In cima alla lista ci sono Chiesa e Lucca: il primo sogna il ritorno in Serie A da protagonista, il secondo è considerato una valida alternativa. Ma De Laurentiis guarda anche in Premier: Darwin Nunez è il sogno proibito. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sono stati nuovi contatti tra l’entourage dell’uruguaiano e il ds Manna. Il Liverpool chiede 60 milioni, ma il Napoli sarebbe pronto a fare all-in.

Non solo Nunez. Gli azzurri valutano anche Sancho (che interessa anche alla Juventus), Nicolas Jackson del Chelsea e restano attivi su più fronti: Ndoye è vicino (ballano pochi milioni col Bologna), mentre per Scalvini dell’Atalanta la base d’asta è 50 milioni. In difesa, dopo l’arrivo di Buongiorno, si cerca un altro talento italiano per dare forma a un’anima tricolore.

Infine, si riaccende la pista Milinkovic-Savic col Torino e si attendono sviluppi anche per Ngonge. Troppo alta, invece, la richiesta del Milan per Musah: il Napoli non va oltre i 15 milioni, a fronte dei 25 chiesti dai rossoneri.

Come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, sarà una settimana caldissima sul fronte mercato: in attesa dell’addio di Osimhen, il Napoli prepara investimenti complessivi da oltre 130 milioni per costruire una squadra da vertice.