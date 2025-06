Gazzetta dello Sport: “De Bruyne, Juanlu e Lucca: Napoli, mercato condiviso e scelte già in cantiere”

NAPOLI – Nel lessico del mercato c’è spazio anche per espressioni come «opzione morale» o «dettagli da definire». Ogni trattativa ha i suoi tempi – più spesso lunghi che brevi – e il Napoli, per non farsi sorprendere, si è mosso in anticipo. Il colpo è di quelli che fanno rumore: Kevin De Bruyne, parametro zero solo sulla carta, è pronto a vestire l’azzurro. Un’operazione che ha comunque richiesto un bonus alla firma da circa 10 milioni di euro, che il ds Giovanni Manna ha messo sul piatto senza esitazioni per assicurarsi un talento di classe mondiale, stimato perfino da David Beckham: «Un giocatore eccezionale, capace di mettere il pallone dove gli altri nemmeno immaginano».

Ma il Napoli non si è fermato. Per rinforzare il reparto arretrato, con quattro competizioni da affrontare, si è assicurato l’ok di Juanlu Sanchez, esterno destro classe 2002 del Siviglia. Il club andaluso, però, ha inserito nel contratto una clausola da 40 milioni: il Napoli ne offre 15, contando su un accordo verbale con il calciatore, autore di 4 gol e 4 assist nell’ultima stagione. La trattativa andrà avanti a oltranza, anche perché il Siviglia non intende accettare contropartite tecniche: solo cash.

E poi c’è l’attacco. Lorenzo Lucca, dopo la buona stagione con l’Udinese, è visto dal Napoli come l’alter ego di Lukaku. Il centravanti ha già dato il suo assenso al trasferimento, e i contatti tra il ds Manna e il suo entourage sono avviati. Tuttavia, prima di trattare con la famiglia Pozzo – storicamente bottega cara ma con cui De Laurentiis ha ottimi rapporti – il club azzurro valuta altre opzioni. Tra queste Darwin Núñez del Liverpool, nome che affascina ma che comporterebbe ben altre implicazioni economiche e tecniche.

In questo contesto di mosse strategiche, il Napoli ha anche diffuso un comunicato ufficiale dai toni significativi: «Il mercato lo fa il club, non unilateralmente il presidente, il ds o l’allenatore. Le scelte vengono condivise da De Laurentiis, Manna e Conte. È il Napoli a fare il mercato». Un modo per chiarire ruoli e responsabilità e sottolineare la compattezza della società anche nelle decisioni più delicate.

Il mercato è un labirinto, pieno di tranelli, e il Napoli ha scelto di muoversi d’anticipo per evitare di caderci dentro.