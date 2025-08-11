11 Agosto 2025

Il Mattino: “La coppia dei sogni”

redazione 11 Agosto 2025
Lukaku: "Napoli è amore vero, la squadra è unita. Da Drogba a Conte, vi racconto tutto"

Movimenti collaudati, prima e dopo il gol. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si conoscono a memoria e, anche invertendo i ruoli, la magia resta invariata. È quanto racconta Bruno Majorano su Il Mattino, descrivendo la prima rete ufficiale del belga ex Manchester City con la maglia del Napoli, arrivata su assist dell’amico di sempre. Un gesto che ha certificato un’intesa nata oltre quindici anni fa, nelle giovanili del Belgio, e affinata fino a diventare perfetta.

Secondo Il Mattino, questa è la coppia di cui aveva bisogno Antonio Conte per dare la scossa alla squadra. Come accadde negli anni d’oro con Maradona e Careca o, più di recente, con Kvaratskhelia e Osimhen, il Napoli riparte puntando su un tandem che unisce visione e potenza: il genio creativo di De Bruyne e la forza dirompente di Lukaku.

Majorano sottolinea come l’arrivo di KDB abbia acceso l’entusiasmo dei tifosi, con l’ex City che ha impiegato qualche settimana per entrare in condizione ma ha già mostrato lampi di classe nella gara contro il Girona. La sua capacità di inventare spazi dove non sembrano esserci si sposa alla perfezione con la fisicità del “Big Rom”.

Come riporta ancora Il Mattino, la sfida per Conte sarà ora gestire al meglio un reparto offensivo di altissimo livello, che oltre ai due fuoriclasse può contare su Lang, Anguissa e McTominay. L’obiettivo è arrivare pronti al debutto in campionato contro il Sassuolo del 23 agosto, quando inizierà la vera stagione. Fino ad allora, a Napoli è lecito sognare: con una coppia così, tutto sembra possibile.

Altro

Manna Lapresse Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Fumata azzurra in arrivo per il settimo colpo dell’estate del Napoli”

redazione 8 Agosto 2025
Udinese-Napoli 1-3: rimonta show con Lukaku, Neres e Anguissa

Lukaku: «Conte, Martinez, Koeman e Jacobs mi hanno cambiato la vita. Napoli? È la mia rivincita»

redazione 7 Agosto 2025
Federico Chiesa (LaPresse) Napolipiu

Corriere dello Sport: “Raspadori studia da mezzala, ma l’Atletico lo tenta. E il Napoli sogna Chiesa o Grealish per il finale di mercato”

redazione 7 Agosto 2025
manna-debruyne-lapresse-napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “De Bruyne incanta Napoli: classe, carisma e un’aura da fuoriclasse”

redazione 5 Agosto 2025
6fe41583fa

Corriere dello Sport: “Napoli, affari spagnoli”

redazione 5 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Il Mattino: “Conte aspetta il vero Napoli”

redazione 4 Agosto 2025

Ultimissime

juventus-wikipedia-napolipiu.com

“Volevo scegliere un’altra nazionale”: mazzata dal giocatore juventino | Ha preso in giro tutti per anni

Lorenzo Gulotta 11 Agosto 2025
Lukaku: "Napoli è amore vero, la squadra è unita. Da Drogba a Conte, vi racconto tutto"

Il Mattino: “La coppia dei sogni”

redazione 11 Agosto 2025
tare-lapresse-napolipiu.com

Tare vende come se non ci fosse un domani: 90 milioni sul piatto | Si è convinto anche Allegri

Lorenzo Gulotta 11 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli-Juanlu, muro contro muro. Gutierrez verso le visite”

redazione 11 Agosto 2025
Mancini (lapresse) - napolipiu

Dalla nazionale con Mancini alla Serie B: se lo prende il Napoli per 15 milioni | Va da Conte per tornare grande

Lorenzo Gulotta 10 Agosto 2025