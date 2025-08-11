Il Mattino: “La coppia dei sogni”
Movimenti collaudati, prima e dopo il gol. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si conoscono a memoria e, anche invertendo i ruoli, la magia resta invariata. È quanto racconta Bruno Majorano su Il Mattino, descrivendo la prima rete ufficiale del belga ex Manchester City con la maglia del Napoli, arrivata su assist dell’amico di sempre. Un gesto che ha certificato un’intesa nata oltre quindici anni fa, nelle giovanili del Belgio, e affinata fino a diventare perfetta.
Secondo Il Mattino, questa è la coppia di cui aveva bisogno Antonio Conte per dare la scossa alla squadra. Come accadde negli anni d’oro con Maradona e Careca o, più di recente, con Kvaratskhelia e Osimhen, il Napoli riparte puntando su un tandem che unisce visione e potenza: il genio creativo di De Bruyne e la forza dirompente di Lukaku.
Majorano sottolinea come l’arrivo di KDB abbia acceso l’entusiasmo dei tifosi, con l’ex City che ha impiegato qualche settimana per entrare in condizione ma ha già mostrato lampi di classe nella gara contro il Girona. La sua capacità di inventare spazi dove non sembrano esserci si sposa alla perfezione con la fisicità del “Big Rom”.
Come riporta ancora Il Mattino, la sfida per Conte sarà ora gestire al meglio un reparto offensivo di altissimo livello, che oltre ai due fuoriclasse può contare su Lang, Anguissa e McTominay. L’obiettivo è arrivare pronti al debutto in campionato contro il Sassuolo del 23 agosto, quando inizierà la vera stagione. Fino ad allora, a Napoli è lecito sognare: con una coppia così, tutto sembra possibile.