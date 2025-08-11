Corriere dello Sport: “Napoli-Juanlu, muro contro muro. Gutierrez verso le visite”
Juanlu Sanchez titolare nell’ultima amichevole del Siviglia in Francia contro il Tolosa, a pochi giorni dall’esordio in Liga contro l’Athletic Bilbao. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’inserimento del terzino spagnolo tra i convocati di Almeyda ha confermato che non c’era alcuna accelerazione nelle trattative con il Napoli. Il giocatore della Roja Under 21 ha espresso la volontà di vestire l’azzurro, preferendolo alle offerte della Premier (Wolverhampton e Nottingham Forest), ma il Siviglia non sembra intenzionato a ridurre la richiesta di 20 milioni, mentre il club campione d’Italia resta fermo a quota 17, senza rilanci e con le commissioni ancora da definire.
Il Corriere dello Sport sottolinea come gli andalusi abbiano chiesto anche il 10% sulla futura rivendita e un milione di indennità di formazione. Nel frattempo, Almeyda ha reagito allo stallo schierando Juanlu titolare, per poi sostituirlo all’intervallo. Se l’operazione dovesse saltare, dalla Spagna emerge un’alternativa: Arnau Martinez, 22 anni, del Girona, già in campo nell’amichevole di Castel di Sangro. La situazione blocca anche la cessione di Zanoli al Bologna, già definita.
Tutto procede invece per Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona: operazione chiusa a 18 milioni più uno di bonus e documenti in scambio tra i club. Secondo quanto riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la macchina organizzativa è pronta a fissare le visite mediche, forse già oggi, limando gli ultimi dettagli.
Sul fronte mediana, dopo giorni di silenzio, il Napoli ha riacceso i contatti per Fabio Miretti, 21 anni, della Juventus, inizialmente valutato 20 milioni a fronte di una proposta da 14. Nei radar resta anche Yunus Musah del Milan, vicino in passato agli azzurri per 25 milioni e ora richiesto dal Nottingham, ma intenzionato a restare in Serie A. Manna, riferisce il Corriere dello Sport, riflette su entrambe le opzioni, con la necessità di arrivare presto a una decisione definitiva.