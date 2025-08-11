11 Agosto 2025

Corriere dello Sport: “Napoli-Juanlu, muro contro muro. Gutierrez verso le visite”

redazione 11 Agosto 2025
Corriere dello Sport: “Napoli-Juanlu, muro contro muro. Gutierrez verso le visite”

conte-lapresse-napolipiu.com

Juanlu Sanchez titolare nell’ultima amichevole del Siviglia in Francia contro il Tolosa, a pochi giorni dall’esordio in Liga contro l’Athletic Bilbao. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’inserimento del terzino spagnolo tra i convocati di Almeyda ha confermato che non c’era alcuna accelerazione nelle trattative con il Napoli. Il giocatore della Roja Under 21 ha espresso la volontà di vestire l’azzurro, preferendolo alle offerte della Premier (Wolverhampton e Nottingham Forest), ma il Siviglia non sembra intenzionato a ridurre la richiesta di 20 milioni, mentre il club campione d’Italia resta fermo a quota 17, senza rilanci e con le commissioni ancora da definire.

Il Corriere dello Sport sottolinea come gli andalusi abbiano chiesto anche il 10% sulla futura rivendita e un milione di indennità di formazione. Nel frattempo, Almeyda ha reagito allo stallo schierando Juanlu titolare, per poi sostituirlo all’intervallo. Se l’operazione dovesse saltare, dalla Spagna emerge un’alternativa: Arnau Martinez, 22 anni, del Girona, già in campo nell’amichevole di Castel di Sangro. La situazione blocca anche la cessione di Zanoli al Bologna, già definita.

Tutto procede invece per Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona: operazione chiusa a 18 milioni più uno di bonus e documenti in scambio tra i club. Secondo quanto riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la macchina organizzativa è pronta a fissare le visite mediche, forse già oggi, limando gli ultimi dettagli.

Sul fronte mediana, dopo giorni di silenzio, il Napoli ha riacceso i contatti per Fabio Miretti, 21 anni, della Juventus, inizialmente valutato 20 milioni a fronte di una proposta da 14. Nei radar resta anche Yunus Musah del Milan, vicino in passato agli azzurri per 25 milioni e ora richiesto dal Nottingham, ma intenzionato a restare in Serie A. Manna, riferisce il Corriere dello Sport, riflette su entrambe le opzioni, con la necessità di arrivare presto a una decisione definitiva.

Altro

090fb0db77

Corriere dello Sport: “È kdb la grande bellezza”

redazione 10 Agosto 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Conte candidato al Cruyff Award 2025: premio d’oro per lo scudetto impossibile

redazione 8 Agosto 2025
Manna (lapresse) - napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, obiettivo doblete”

redazione 7 Agosto 2025
Screenshot 2025-08-06 063447

De Bruyne: «Napoli, la scelta più bella. Voglio vincere anche qui»

redazione 6 Agosto 2025
CONTE

Corriere dello Sport: “Andamento lento. Conte vuole il rock”

redazione 5 Agosto 2025
Screenshot 2025-08-04 055957

Corriere dello Sport: “De Bruyne brilla, ma il Napoli cade con onore: 2-1 contro il Brest”

redazione 4 Agosto 2025

Ultimissime

juventus-wikipedia-napolipiu.com

“Volevo scegliere un’altra nazionale”: mazzata dal giocatore juventino | Ha preso in giro tutti per anni

Lorenzo Gulotta 11 Agosto 2025
Lukaku: "Napoli è amore vero, la squadra è unita. Da Drogba a Conte, vi racconto tutto"

Il Mattino: “La coppia dei sogni”

redazione 11 Agosto 2025
tare-lapresse-napolipiu.com

Tare vende come se non ci fosse un domani: 90 milioni sul piatto | Si è convinto anche Allegri

Lorenzo Gulotta 11 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli-Juanlu, muro contro muro. Gutierrez verso le visite”

redazione 11 Agosto 2025
Mancini (lapresse) - napolipiu

Dalla nazionale con Mancini alla Serie B: se lo prende il Napoli per 15 milioni | Va da Conte per tornare grande

Lorenzo Gulotta 10 Agosto 2025