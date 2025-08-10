Corriere dello Sport: “È kdb la grande bellezza”
Al KD B Space Center di Castel di Sangro è andato in scena lo spettacolo di Kevin De Bruyne. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il fuoriclasse belga, con appena mezza partita nelle gambe, ha illuminato il sabato azzurro: prima un destro secco su assist di Lukaku al 19’, poi, otto minuti più tardi, un sinistro potente a chiudere un’azione caotica in area avversaria. Due gol in pochi minuti, la classe di sempre e la sensazione che il Napoli abbia trovato una stella già in piena orbita.
Fabio Mandarini sottolinea sul Corriere dello Sport che De Bruyne è stato l’unico nuovo acquisto schierato titolare da Conte, con Beukema, Lang e Milinkovic rimasti fuori. Il tecnico aveva chiesto una reazione dopo un precampionato altalenante, e per tre quarti del primo tempo ha ottenuto risposte convincenti: pressing asfissiante, ritmo alto e tre gol in 23 minuti, quasi quanto l’intero bottino delle precedenti quattro amichevoli. Il primo sigillo è arrivato con Di Lorenzo, bravo a insaccare di testa su calcio d’angolo battuto magistralmente proprio da De Bruyne.
Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, la novità tattica più interessante è stato il pressing uomo contro uomo sulle rimesse e sulle costruzioni avversarie, applicato a ridosso dell’area. Una strategia che ha mandato in crisi il Girona e che ha portato al 2-0 in tre tocchi: recupero alto di Lobotka, palla a Lukaku e assist perfetto per KDB. Tuttavia, dopo mezz’ora di intensità da metà stagione, il Napoli ha accusato la stanchezza e ha subito il ritorno degli spagnoli, con la doppietta di Stuani.
Fabio Mandarini racconta sul Corriere dello Sport che nella ripresa Conte ha sperimentato nuovamente la formula dei “Fab Four” a centrocampo, già vista nella scorsa stagione: Anguissa e Gilmour centrali, McTominay largo a sinistra e De Bruyne a sostegno di Lukaku, in un 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 in fase difensiva. Una scelta che conferma la volontà di avere più soluzioni tattiche e di sfruttare la duttilità dei suoi uomini.
Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, oggi alle 10 è previsto un nuovo test con il Sorrento, per dare spazio a chi ieri ha giocato meno o non è sceso in campo. Nota negativa della serata: un colpo alla caviglia per Rrahmani nel finale.