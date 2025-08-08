Gazzetta dello Sport: “Fumata azzurra in arrivo per il settimo colpo dell’estate del Napoli”
Fumata azzurra in arrivo per il settimo colpo dell’estate del Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Miguel Gutierrez è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici e l’approvazione definitiva del presidente Aurelio De Laurentiis per chiudere l’affare con il Girona.
Il club catalano, che sabato sera affronterà proprio il Napoli in amichevole a Castel di Sangro, ha accettato l’offerta da 18 milioni più 2 di bonus. Il giocatore, classe 2001, ha già trovato un accordo con il club partenopeo su un contratto quinquennale da 2,3 milioni netti a stagione.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro spagnolo, cresciuto nella cantera del Real Madrid, è seguito da tempo dal Napoli. Due anni fa impressionò per corsa, tecnica e personalità proprio durante un’amichevole estiva contro i partenopei. Da quel momento è rimasto nel mirino del club, che oggi è pronto a scommettere su di lui per completare la corsia mancina in concorrenza con Olivera.
Gutierrez rappresenta un profilo ideale per il calcio di Antonio Conte: un giocatore offensivo, con propensione al cross e all’assist (cinque nell’ultima Liga, sette l’anno precedente), ma con margini di miglioramento nella fase difensiva. In attesa del via libera definitivo, gli studi legali dei due club stanno ultimando la documentazione. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, non è escluso che le firme possano arrivare già prima della sfida amichevole contro il Girona, in programma domani sera.
C’è tempo comunque: Gutierrez è reduce da un intervento di pulizia alla caviglia e dovrebbe rientrare in piena attività solo attorno a Ferragosto, quando il Napoli avrà terminato il ritiro abruzzese. Le visite mediche potrebbero dunque slittare all’inizio della prossima settimana, verosimilmente a Roma.
Il trasferimento chiuderebbe anche la clausola di recompra che il Real Madrid aveva mantenuto sul giocatore, liberando definitivamente il cartellino. Gutierrez, intanto, aspetta solo il via libera per volare in Italia e iniziare una nuova fase della sua carriera, con l’entusiasmo di chi vuole crescere ancora. E far divertire.