Corriere dello Sport: "Raspa saluta. Elmas torna"

Elmas: "Vincere a Napoli è unico, altro che Inter, Milan o Juve"

CASTEL DI SANGRO – «Ve voglio bene guagliù». Un addio alla napoletana, sincero e commosso, quello di Giacomo Raspadori. A raccontarlo è Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, che descrive l’ultima giornata azzurra del nuovo attaccante dell’Atletico Madrid, ufficializzato ieri. Jack ha salutato così i tifosi prima di cominciare la sua avventura in Liga, dove debutterà domenica a Barcellona contro l’Espanyol. La sua cessione ha fruttato al Napoli 22 milioni più 4 di bonus, ma l’addio lascia un vuoto anche simbolico: Raspadori chiude dopo tre stagioni, 109 presenze, 18 gol, 10 assist e due scudetti, l’ultimo dei quali conquistato con un finale da protagonista assoluto.

Un equivoco tattico, una rinascita e poi l’addio

Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la carriera napoletana di Raspadori è stata anche una sfida tattica: attaccante puro, adattato spesso in un 4-3-3 che non lo valorizzava pienamente. Con Osimhen e poi Lukaku titolari, ha avuto poche occasioni nel suo ruolo naturale. Solo da febbraio, con il cambio di modulo di Conte, Jack ha potuto incidere davvero: 5 gol e un assist decisivi in 13 gare. Persino provato come mezzala a luglio, ha compreso che era tempo di fare un passo nuovo. A 25 anni, la chiamata dell’Atletico e la voglia di continuità sono state decisive. Il suo saluto su Instagram è diventato virale: “Due scudetti in tre anni… qui sono diventato papà… vi porterò sempre con me”.

Elmas, la fiamma del passato pronta a riaccendersi

Il Napoli però potrebbe riabbracciare un altro volto noto del terzo scudetto: Elif Elmas. Secondo quanto riferisce Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il centrocampista macedone – passato al Lipsia nel dicembre 2023 e poi al Torino in prestito – è di nuovo nei piani azzurri. Conte vede in lui il jolly ideale a centrocampo e sulle fasce, ruolo per cui Ndoye non ha convinto. Il Napoli lavora per riportarlo in prestito: ora c’è una casella extracomunitaria disponibile, elemento che aveva bloccato la trattativa lo scorso inverno. Elmas, da parte sua, tornerebbe con entusiasmo.

Trattative in Spagna: Gutierrez e Juanlu nel mirino

Sul fronte mercato, il club azzurro resta molto attivo anche in Spagna. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, due sono i nomi caldi: Miguel Gutierrez, 24 anni, esterno sinistro del Girona, per il quale mancano soltanto alcuni dettagli burocratici; e Juanlu Sanchez, 21enne del Siviglia, per il quale c’è ancora distanza tra domanda (20 milioni) e offerta (17 milioni). La sensazione, però, è che entrambe le operazioni siano ben avviate.

