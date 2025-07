Il Mattino: “Assalto Juventus per Osimhen”

La suggestione è diventata trattativa. Quella che solo qualche settimana fa sembrava una «pazza idea», ora ha preso corpo: la Juventus è tornata con forza su Victor Osimhen. A riportarlo è Bruno Majorano sulle colonne de Il Mattino di Napoli, che ricostruisce il retroscena di un’operazione inaspettata, ma non più così improbabile.

I bianconeri, consapevoli dell’addio imminente di Vlahovic, non hanno mai completamente abbandonato la pista Osimhen. Il nigeriano, dopo una stagione da protagonista in Turchia con il Galatasaray, ha rifiutato sia la permanenza a Istanbul sia le avances dell’Al-Hilal, nonostante l’intervento diretto del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Lo scrive ancora Bruno Majorano su Il Mattino, sottolineando come il giocatore abbia detto «no» sia all’Arabia che al ritorno in Süper Lig, in attesa di qualcosa di più vicino alle sue ambizioni.

Il sogno di Osimhen resta infatti la Premier League. Ma al momento – riferisce ancora Il Mattino con l’analisi di Majorano – nessun club inglese ha messo sul piatto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Il Manchester United osserva, ma non affonda. E così la Juventus ha deciso di rilanciare: dopo aver trovato un’apertura da parte dell’entourage del calciatore, i bianconeri vogliono ora trattare con il Napoli.

L’ostacolo, però, non è solo economico. Dopo il caso Higuain, il club partenopeo ha previsto che in caso di cessione a una concorrente diretta in Serie A non basterà il pagamento secco della clausola. Servirà un’intesa politica e contrattuale, magari con un conguaglio extra. Un compromesso che potrebbe soddisfare anche De Laurentiis, interessato a chiudere al più presto la telenovela estiva per poter reinvestire.

Intanto, Osimhen ascolta. La Juventus tenta il colpo con pazienza, mentre il Napoli resta in attesa della chiamata dalla Premier che – al momento – tarda ad arrivare.