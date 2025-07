Corriere dello Sport: “Darwin, la teoria di Dela”

Il Napoli continua a lavorare su più fronti per rinforzare l’attacco. Dopo i contatti avviati con l’Udinese per Lorenzo Lucca, il club azzurro ha registrato un importante incontro per un nome di caratura internazionale: Darwin Nuñez. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani, intermediario incaricato di gestire la possibile uscita dell’attaccante uruguaiano dal Liverpool. Un summit che ha fatto seguito ai contatti già avviati dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha lavorato fin dall’inizio sull’operazione.

Secondo quanto riferisce ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti ex Benfica, reduce da una stagione poco brillante con soli 7 gol complessivi (di cui 5 in Premier League), ha espresso apertura ed entusiasmo verso la possibilità di approdare in Italia, affascinato dalla prospettiva di giocare al Napoli di Antonio Conte. Una destinazione preferita anche rispetto a offerte ben più ricche arrivate dall’Arabia Saudita. Tuttavia, l’operazione si presenta molto complessa sotto il profilo economico: il Liverpool chiede almeno 60 milioni di euro, cifra in linea con l’investimento effettuato nel 2022 (75 milioni più 25 di bonus), mentre l’ingaggio del giocatore – attorno ai 5,5 milioni annui – rappresenta un altro ostacolo, soprattutto in assenza dei benefici del Decreto Crescita.

Come riporta anche Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’incontro con Ramadani ha riaffermato l’interesse concreto del Napoli, che punta sul profilo di Nuñez per affiancare una punta di peso e di prospettiva alla nuova stella Kevin De Bruyne. Il centravanti della Celeste, 26 anni appena compiuti, è ritenuto il profilo ideale per aggiungere varietà e forza fisica al reparto offensivo.

In parallelo, resta viva anche la pista italiana che porta a Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 dell’Udinese, reduce da una stagione da 12 reti in Serie A, è valutato 40 milioni di euro dal club friulano. Una cifra ritenuta elevata da De Laurentiis, ma che non spegne l’interesse per un calciatore che ha già esordito in Nazionale e che si distingue per impatto fisico (201 cm di altezza), potenza e personalità. Il Napoli riflette su entrambi i fronti, tra valutazioni tecniche ed economiche, in attesa di piazzare il colpo giusto.