Corriere dello Sport: “Il Napoli insiste, un tris più Lang”

Quindici giorni. Tanto manca all’inizio della nuova stagione del Napoli, che tornerà in campo il 17 luglio a Dimaro, in Val di Sole, per il primo ritiro estivo dell’era Antonio Conte. La rosa azzurra potrebbe già presentare, in quella data, una fisionomia vicina a quella definitiva, nonostante le tante trattative ancora in corso. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si profila un’estate intensa tra mercato e rifiniture, ma alcune certezze iniziano già a delinearsi.

La prima riguarda Noa Lang, 26 anni, esterno offensivo olandese destinato ad essere il primo rinforzo per la fascia sinistra. Come riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, l’operazione è ormai chiusa e l’annuncio è atteso a breve. Lang sarà uno dei due nuovi innesti in quella zona del campo: accanto a lui, nei piani del ds Giovanni Manna, dovrebbe arrivare Dan Ndoye, svizzero classe 2000 del Bologna, profilo che piace per duttilità, forza fisica e capacità di rifinire.

Insieme a Ndoye, il Napoli punta forte anche sul centrale difensivo Sam Beukema, anch’egli in forza al Bologna. I due calciatori hanno già dato disponibilità al trasferimento, ma resta da trovare l’intesa tra i club. Il Corriere dello Sport, per firma di Fabio Mandarini, spiega che il Napoli ha offerto 25 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Zanoli per Beukema, ricevendo una controproposta da 35 milioni. Più ampia la distanza per Ndoye, valutato inizialmente 45 milioni dal club emiliano.

Nel frattempo, il club partenopeo continua a monitorare altri profili. Come riferisce ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, Malick Fofana del Lione, Jadon Sancho del Manchester United e Federico Chiesa della Juventus restano nomi sul taccuino. Più arretrato ma sempre strategico il fronte dei terzini, dove il nome in cima alla lista è Juanlu, laterale del Siviglia per cui il Napoli ha presentato un’offerta da 12 milioni più 2 di bonus. Il club spagnolo, però, ne chiede 20.

Infine, capitolo uscite: Rafa Marin, difensore centrale andaluso, saluta Napoli per rientrare in Spagna. Oggi è atteso nella sede del Villarreal per visite mediche e firma: operazione in prestito con un milione subito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni.