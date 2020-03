Il Getafe non volerà a Milano: “Prima viene la salute”

Il presidente del Getafe ha annunciato che la squadra non viaggerà a Milano dove avrebbe dovuto affrontare l’Inter per il match di Europa League.

Nessuna mezza misura in tempo di coronavirus, il Getafe non volerà a Milano per giocare con l’Inter. L’annuncio del presidente della squadra spagnola è stato netto e perentorio: “Siamo sicuri che anche l’Inter sarà d’accordo, non c’è alcuna urgenza di giocare, prima di tutto viene salute. Abbiamo comunicato questa decisione alla Uefa, la nostra decisione è stata presa“. Il presidente del Getafe Angel Torres ribadisce il suo pensiero anche in un’altra intervista riportata da Gazzetta dello Sport: “La situazione è grave come a Madrid e Milano, noi non partiamo“. Lo stesso numero uno del club aggiunge: “Permesso per volare? Non lo chiedo, non metto a rischio la salute della mia spedizione. I permessi si chiedono per questioni urgenti ed una partita di calcio non ha alcuna urgenza“.

La posizione di Angel Torres fa il paio con la richiesta dell’associazione calciatori spagnola che insieme con quella italiana ha chiesto alla Uefa di rimandare le competizioni europee per evitare il rischio contagio tra i calciatori.