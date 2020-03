Corriere dello Sport – Playoff scudetto, ecco chi li giocherebbe

I playoff scudetto sono una delle ipotesi indicati nel consiglio federale straordinario della Figc, il Corriere dello Sport ipotizza chi potrebbe giocarli.

L’ipotesi di giocare i playoff scudetto senza concludere il campionato è stata ipotizzata dal consiglio federale straordinario di ieri. Il Corriere dello Sport fa il punto su chi potrebbe giocare questo mini torneo.

Al momento il campionato di calcio di Serie A, così come gli altri sport, è sospeso fino al 3 aprile. Le misure potrebbero anche essere estese. In questo caso i playoff scudetto li disputerebbero le squadre che sono posizionate dal primo al quarto posto della classifica attuale, ovvero: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Si pensa a gare di sola andata in cui si sfiderebbero la prima e la quarta, contro la seconda e la terza. Quindi Juventus-Atalanta allo Stadium e Lazio-Inter all’Olimpico di Roma. La stessa cosa accadrebbe per i playout che vedrebbe coinvolte: Genoa, Lecce, Spal e Brescia.

Se il campionato non dovesse essere concluso si pone anche il problema delle Coppe Europee. In questo caso la Figc comunicherà le squadre alla Uefa, prendendo in considerazione la classifica attuale che vedrebbe: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League e Roma e Napoli in Europa League.