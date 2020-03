Barcellona-Napoli: risolto il problema del volo, restano dubbi e incertezze

Risolto il problema del volo Napoli-Barcellona dopo che la Spagna ha chiuso le tratte dirette per e dall’Italia, sulla Champions restano tanti dubbi.

E’ stata una giornata frenetica quella di ieri dopo che la Uefa ha preso la decisione di chiudere i voli diretti con l’Italia. L’esigenza di trovare un modo per far partire le squadre di Roma e Inter che affrontano rispettivamente Siviglia e Getafe è stata una necessità. Una decisione che inevitabilmente ha interessato anche il Napoli che sfida il Barcellona in Champions League il 18 marzo. Per ora il problema del volo per la Spagna è stato risolto, dato che si può puntare su una trasferta lampo, ovvero partenza il giorno stesso della partita con rientro immediatamente dopo il match che si giocherà a porte chiuse.

Sulla gara di Champions League tra Napoli e Barcellona, però, incombe un altro problema. L’associazione italiana calciatori e quella spagnola hanno chiesto alla Uefa di sospendere i match europei tra squadre spagnole ed italiane, a causa dell’emergenza coronavirus. In Spagna casi di contagio e decesso sono in netto aumento e la paura comincia a dilagare. La Uefa di Ceferin dovrà prendere una decisione, dato che il problema è reale ed esige una soluzione.

Covid 19: i casi Arsenal e Mbappé

Intanto la questione coronavirus comincia a creare i primi problemi al calcio anche fuori dall’Italia. In Premier League si registra la prima gara rinviata per covid 19, quella tra Manchester City ed Arsenal, con i gunners in quarantena per 14 giorni. In Francia si aspetta l’esito del tampone fatto a Kylian Mbappé del Psg. Il giocatore presentava febbre alta e sintomi simili a quello del coronavirus. In questo momento si naviga a vista un po’ in tutte le federazioni, così come tra i politici delle varie nazioni. Da un momento all’altro la situazione può cambiare anche in maniera netta.