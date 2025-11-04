Il “figlio” di Nainggolan va all’Inter: giocherà in prima squadra già a partire da gennaio | L’erede più forte della storia
L’erede diretto dell’ex giocatore di Roma e Inter è pronto a scrivere una pagina importante del calcio italiano e non solo.
Una notizia che ha subito acceso la curiosità dei tifosi nerazzurri: il cosiddetto “figlio calcistico” di Radja Nainggolan è pronto a vestire la maglia dell’Inter. Il club lo avrebbe seguito a lungo e ora sembra pronto a integrarlo in prima squadra già a partire da gennaio. Un percorso che ricorda, almeno per spirito e carattere, quello del centrocampista belga.
È proprio in Sardegna, al Cagliari dunque come Nainggolan, che questo giovane talento ha iniziato a farsi notare per intensità, grinta e capacità di incidere nelle partite più difficili. Non un figlio di sangue, dunque, ma un erede calcistico, formato sotto la stessa idea di calcio combattivo e coraggioso che ha reso celebre Nainggolan.
Le indiscrezioni raccontano di un giocatore che l’Inter considera già pronto per un salto di livello. Il suo arrivo a gennaio sarebbe parte di un progetto tecnico mirato, pensato per ringiovanire la rosa e dare nuove energie al centrocampo. Il club lo avrebbe scelto non solo per le doti fisiche e tecniche, ma soprattutto per l’atteggiamento.
Naturalmente, i paragoni con Nainggolan restano più simbolici che reali. L’Inter, in questa fase, preferisce non creare aspettative eccessive, pur riconoscendo il potenziale del ragazzo. Le prime settimane di lavoro serviranno per inserirlo gradualmente nei meccanismi della squadra, consentendogli di adattarsi meglio alla Serie A.
Il peso delle responsabilità
L’idea di approdare all’Inter, dopo un percorso di crescita costruito passo dopo passo, rappresenta per lui un’occasione unica. Si parla dunque di un giocatore determinato, consapevole della responsabilità di indossare una maglia così pesante e desideroso di dimostrare subito il proprio valore.
Ora resta solo da capire come e quando verrà impiegato stabilmente. L’Inter sembra intenzionata a dargli spazio già nei primi mesi del 2026, alternandolo ai titolari per permettergli di crescere senza pressioni. Un’operazione che, se confermata, potrebbe rivelarsi una delle più interessanti della stagione.
L’identità
Stiamo parlando di Riyad Idrissi, giovane talento del Cagliari nato il 13 giugno 2005 a Sadali, in Sardegna, ma di origini marocchine. Mancino naturale, si è formato nel settore giovanile rossoblù, dove è arrivato a soli 13 anni, e oggi è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Dopo aver vestito le maglie dell’Italia U19, U20 e ora U21, Idrissi si è messo in mostra per tecnica, personalità e capacità di adattarsi a più ruoli offensivi.
Dopo un’esperienza in prestito al Modena in Serie B, il suo ritorno al Cagliari ha coinciso con il debutto in Serie A sotto la guida di Fabio Pisacane. Attualmente è legato al club sardo da un contratto fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio di circa 100mila euro l’anno, e fa parte del Team Raiola. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui l’Inter secondo quanto riportato da fcinter1908.it, che lo avrebbe messo nel mirino come investimento per il futuro.