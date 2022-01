Icardi l’ex agente: “Vicino al Napoli tantissime volte. Ecco perchè non si è mai fatto”

Mauro Icardi è stato vicino al Napoli in più di una occasione, l’ex agente Elio Letterio Pino rivela il retroscena di mercato.

Il Napoli è stato vicinissimo a Mauro Icardi, il calciatore ora al PSG è stato in procinto di vestire la maglia azzurra, De Laurentiis è sceso in campo in prima persona offrendo anche un ruolo cinematografico a Wanda Nara. L’ex agente dell’argentino, Elio Letterio Pino, ai microfoni di Radio Marte svela il retroscena di mercato.

“Icardi fu vicino al Napoli? Tantissime volte, De Laurentiis l’ha trattato in prima persona, poi però per un motivo o per un altro il matrimonio non si è mai fatto. Magari sarebbero cambiate tanto le cose, sia per il Napoli che per il giocatore. Si è un po’ perso? Io lo conosco bene, forse ha lasciato qualche strascico l’addio all’Inter. Ha fatto benino al PSG, non è facile affermarsi in mezzo ai campioni.

La fortuna del Napoli è che Giuntoli può trovare il sostituto di Insigne. Un’altra fortuna è Spalletti: all’Inter il nuovo corso è iniziato con lui, ha portato gioco e mentalità vincente. Qualche ultimo colpo oggi? Più o meno quelli letti sui giornali ma niente di particolare“.

L’ex agente di Icardi aggiunge: “La Juventus può recuperare posizioni in campionato, Allegri può trovare la quadra. In Champions League è una lotteria, può succedere di tutto. Cambierà qualcosa tra le prime 5? Gara a tappe, dovranno essere bravi gli allenatori a non scoraggiarsi così come il gruppo. Le somme si tirano alla fine, gli ultimi anni hanno insegnato che essere sempre lì aiuta. Il gruppo è quello, se la giocheranno queste squadre. Una vittima illustre sicuramente ci sarà.

Mercato Juventus? Mancava un attaccante che vedesse di più la porta, Morata non ha mai segnato tantissimo. Vlahovic farà certamente più gol in cassaforte. Il distacco è tanto però anche l’Inter non ha un febbraio facile, bisogna sempre crederci. La Juve farà paura a tutti”.