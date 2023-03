I tifosi del Catania: “Fratelli napoletani abbiamo un sogno”. I tifosi azzurri rispondono

Catania, i tifosi: “Fratelli napoletani abbiamo un sogno”. Centinaia di messaggi di risposta da parte dei tifosi partenopei.

I tifosi del Catania hanno lanciato un messaggio sui social ai napoletani, suscitando un grande interesse tra le due tifoserie. Napoli e Catania hanno una forte connessione calcistica e territoriale che dura da anni, basata sul reciproco rispetto e la passione per il calcio. Un tifoso del Catania ha scritto: “La capolista Catania saluta la capolista Napoli e i fratelli napoletani“, un messaggio che ha ricevuto oltre 10.000 reazioni e centinaia di messaggi di risposta.

Un altro tifoso del Catania ha espresso il suo sogno: “Scudetto per il Napoli e promozione in Serie C per il Catania, è l’anno giusto“. È importante ricordare che sia il Catania che il Napoli stanno dominando i rispettivi campionati.

Molti tifosi del Napoli hanno risposto con altrettanto entusiasmo e passione: “Tutta Napoli è con i nostri fratelli catanesi. Presto festeggeremo insieme. Catania e Napoli per sempre“, “Abbiamo lo stesso cuore”, “Fratelli catanesi, ci vediamo presto in Serie A con la forza dei nostri vulcani! Sempre forza SUD”. “Grande Catania, siamo tutti con voi”, “Catania e Napoli, una cosa sola”.