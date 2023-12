I media Juventini fermarono Colombo: a Napoli si tuona contro la squadra

Polemiche arbitrali più accentuate sui media dopo Juve-Sassuolo rispetto a Roma-Napoli, nonostante gli errori di Colombo.

L’arbitraggio di Colombo in Roma-Napoli, con le discutibili espulsioni di Politano e Osimhen, non ha suscitato grandi polemiche sui media nazionali. Diversa la reazione dopo Juventus-Sassuolo di settembre.

Colombo: negligenza o malafede?

Le decisioni arbitrali di Colombo hanno sollevato un vespaio di polemiche, specialmente dopo la partita Roma-Napoli. Espulsioni e cartellini controversi hanno acceso il dibattito sul ruolo degli arbitri nel calcio italiano.

Il Caso di Sassuolo-Juventus

Dopo Sassuolo-Juventus, i media vicini alla Juventus hanno criticato aspramente Colombo per la mancata espulsione di Berardi. I media torinesi e nazionali tuonarono contro Colombo e il designatore arbitrale per l’intera settimana. Colombo è tornato ad arbitrare in A solo nel mese di novembre.

Doppio Standard e Reazioni Locali

A Napoli c’è chi se l’è presa più con la squadra che con l’arbitro, non comprendendo la gravità di alcune decisioni. Ma è indubbio che certe sviste arbitrali contro la Juventus abbiano risonanza diversa su media nazionali e moviola rispetto a quelle che danneggiano il Napoli. Una differenza di giudizi e pressioni mediatiche che fa riflettere.