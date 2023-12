Giudice Sportivo: una giornata per Politano e Osimhen

Squalificati Politano e Osimhen del Napoli per un turno dal Giudice Sportivo: salteranno per espulsione la gara interna contro il Monza.

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie A. Una giornata di squalifica per Matteo Politano e Victor Osimhen del Napoli, espulsi domenica sera nella sfida dell’Olimpico contro la Roma.

I due attaccanti azzurri salteranno quindi il match casalingo contro il Monza in programma il 29 dicembre. Osimhen era stato espulso per doppia ammonizione, Politano per fallo di reazione dopo un intervento di Zalewski.

Due giornate di stop invece per Banda del Lecce. Tra i provvedimenti, chiusa per due turni la Curva Sud dell’Hellas Verona per cori razzisti. Multate Roma, Juventus, Lazio, Verona e Salernitana per comportamenti scorretti dei propri tifosi.

Ora Mazzarri palletti dovrà fare a meno di Politano e Osimhen nell’importante sfida contro il Monza per provare a ripartire dopo il ko con la Roma.