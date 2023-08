Hirving Lozano Lascia Napoli, Affare Concluso con il PSV

Hirving Lozano è pronto a lasciare il Napoli per tornare al PSV Eindhoven. Trovato l’accordo con il club olandese: domani visite mediche.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Hirving Lozano saluta il Napoli. Dopo un periodo di trattative, il club azzurro ha finalmente trovato un accordo con il PSV Eindhoven per la cessione del talentuoso esterno messicano. Già domani, Lozano sarà in Olanda per sottoporsi alle visite mediche con il PSV.

Le Cifre dell’Accordo

Il club olandese si è accordato per pagare al Napoli una somma di circa 15 milioni di euro più bonus. È una cifra notevole, considerando che Lozano era stato acquistato dallo stesso PSV nel 2019 per circa 40 milioni di euro. L’ammontare dell’accordo è particolarmente significativo se si tiene conto dell’imminente scadenza contrattuale del calciatore.

Un Atto di Dedizione da Lozano

Ciò che rende questa storia ancora più interessante è la decisione di Lozano di ridurre il proprio ingaggio per facilitare il trasferimento al club che lo ha lanciato nel calcio europeo. A gennaio 2024, Lozano sarebbe stato libero di trasferirsi dove desiderava senza costi per il Napoli, rendendo quindi l’operazione attuale vantaggiosa per il club italiano.

Le Prospettive per Napoli e PSV

Con la partenza di Lozano, il Napoli guadagna un importante capitale da reinvestire nel mercato. Tuttavia, perde anche un giocatore di valore che ha fatto la differenza in diverse partite. Dal lato del PSV, il ritorno di Lozano potrebbe rinvigorire la squadra e fornire l’esperienza necessaria per le sfide future, sia a livello nazionale che europeo.

Lozano saluta il Napoli: è fatta con il Psv

Entrambe le società stanno lavorando a ritmo serrato per completare la documentazione e concludere l’operazione di mercato. L’operazione è ormai definita nei dettagli. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per sancire il ritorno di Lozano al PSV dopo l’ottima parentesi in Serie A con la maglia del Napoli.