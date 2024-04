Hancko-Napoli si inserisce il Milan, il Feyenoord alza il prezzo

David Hancko, difensore ceco del Feyenoord, è finito nel mirino di Napoli, sul centrale anche il Milan.

David Hancko è pronto a infiammare il calciomercato estivo. Il difensore ceco, autentica rivelazione nelle ultime due stagioni al Feyenoord, è finito nel mirino di grandi club come Napoli e Milan che intendono rinforzare le rispettive retroguardie.

Richiesta shock da 40 milioni

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, però, il Feyenoord avrebbe alzato notevolmente le pretese per lasciar partire il 25enne centrale: la nuova valutazione si attesta sui 40 milioni di euro, bonus compresi.

Una cifra elevatissima che aveva già rispedito al mittente le prime voci di mercato dello scorso anno, quando il club olandese chiedeva “solo” 25 milioni più bonus.

Napoli e Milan ci provano comunque

Nonostante il prezzo altissimo, Napoli e Milan non sembrano però intenzionate a mollare la presa per Hancko. I due club italiani sarebbero disposti a trattare partendo da una base di 32-33 milioni più bonus per arrivare a massimo 37-38 milioni.

Una somma ancora molto alta ma evidentemente ritenuta congrua per un difensore ormai completo sia fisicamente che tecnicamente, oltre che rodato ad alti livelli.

Feyenoord tratta ma non molla

Dal canto loro, gli olandesi sembrano voler tenere duro sulla prima richiesta da 40 milioni. Tuttomercatoweb sottolinea come i Lancieri siano disposti ad abbassare le pretese solo “dopo un po’ di tira e molla”.

L’asta per Hancko è dunque appena cominciata, con le due italiane pronte a darsi battaglia per assicurarsi il forte centrale ceco. Chi la spunterà in questa complicata trattativa che si preannuncia?