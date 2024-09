Brutto gesto di Haaland dopo il pareggio contro l’Arsenal: vendetta su Gabriel

Erling Haaland si è reso protagonista di un episodio controverso durante la sfida di Premier League tra il Manchester City e l’Arsenal, terminata 2-2. Nonostante il suo contributo positivo sul campo, con il gol del momentaneo vantaggio, il norvegese ha macchiato la sua prestazione con un gesto antisportivo nei confronti del difensore Gabriel, accendendo gli animi nel finale della partita.

Il gesto di Haaland contro Gabriel dopo il pareggio di Stones

Dopo la rete di John Stones in pieno recupero, che ha assicurato il pareggio ai Citizens, Haaland ha recuperato velocemente il pallone, ma in un gesto di frustrazione ha lanciato la palla contro la testa di Gabriel, che era di spalle, con la maglia sul volto per nascondere il suo dispiacere. Il gesto vile ha sorpreso il difensore dell’Arsenal, che ha sentito il colpo ma non ha compreso subito l’accaduto.

Nervosismo nel finale di Manchester City-Arsenal

Il parapiglia è scoppiato subito dopo il fischio finale, quando gli avversari hanno cercato Haaland per affrontarlo riguardo al suo gesto. Alcuni membri della panchina del City sono intervenuti per evitare lo scontro, ma è stato lo stesso Haaland a rivolgersi a Gabriel con un labiale poco felice: “E tu chi diavolo sei?”. Momenti di grande tensione tra i due, che si sono poi confrontati faccia a faccia prima di tornare negli spogliatoi.

Possibili conseguenze per Haaland?

Ora resta da capire se il gesto di Haaland porterà a un provvedimento disciplinare. Molto dipenderà dal referto dell’arbitro, che non sembra aver notato l’accaduto, così come i suoi assistenti. Se segnalato, l’episodio potrebbe costare caro al centravanti del Manchester City, che rischia una sanzione per il gesto antisportivo.