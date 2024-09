Napoli, spunta un dato su McTominay: ecco cosa ha chiesto Conte

La prima da titolare di Scott McTominay con la maglia del Napoli contro la Juventus ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo scozzese, voluto fortemente da Antonio Conte, ha risposto alla grande con una prestazione fisica e tattica di altissimo livello.

Ma c’è di più: un dato sorprendente sulla sua prestazione spunta fuori, e con esso una richiesta speciale fatta dal tecnico al centrocampista.

Il dato impressionante su McTominay e la richiesta di Conte

Secondo quanto riportato da Repubblica, McTominay ha percorso ben 12.8 chilometri durante la partita contro la Juventus, più di qualsiasi altro giocatore in campo.

Un risultato che mette in evidenza l’instancabile resistenza dello scozzese e la sua capacità di essere presente in tutte le fasi del gioco. Ma non è solo la corsa a impressionare: Conte, infatti, ha chiesto al centrocampista di sfruttare di più il suo tiro dalla distanza, marchio di fabbrica di McTominay.

Un’arma che Conte vuole valorizzare per rendere ancora più letale il centrocampo del Napoli.

Una prestazione dominante contro i bianconeri

McTominay non ha solo corso instancabilmente, ma ha anche mostrato la sua capacità di inserirsi con forza nell’area avversaria, mettendo in difficoltà la difesa juventina con la sua fisicità. Ha tentato anche un paio di conclusioni dalla distanza, ma è stato il portiere Di Gregorio a negargli il gol. Nonostante ciò, la prestazione del centrocampista è stata una delle chiavi del successo tattico del Napoli, e i margini di crescita sono ancora enormi.