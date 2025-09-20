20 Settembre 2025

Grazie mister, in nazionale ci torno volentieri: grosse novità in casa azzurra | Gattuso lo rilancia dopo due anni

Marco Fanfani 20 Settembre 2025
Gattuso

Gattuso - fonte lapresse - napolipiu.com

La missione di Gattuso è chiara: rilanciare la Nazionale anche grazie a chi era stato messo un po’ da parte.

Gennaro Gattuso, dopo anni di esperienza come allenatore di club, si prepara a vivere una nuova sfida da commissario tecnico con un obiettivo chiaro: rilanciare i talenti perduti del calcio italiano. La sua idea è quella di dare una seconda possibilità a giocatori che, per vari motivi, non sono riusciti a mantenere le promesse iniziali. Una missione ambiziosa, che rispecchia la sua mentalità battagliera e il desiderio di costruire un gruppo solido partendo anche da chi è stato messo ai margini.

Il carattere diretto e fumantino di Gattuso può diventare un’arma decisiva. Conosciuto per la sua schiettezza e la capacità di motivare, il tecnico calabrese punta a recuperare calciatori non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto mentale. Restituire fiducia e orgoglio a chi è stato etichettato come “incompiuto” potrebbe rappresentare la vera rivoluzione del suo progetto.

La missione, però, non è semplice. Serviranno pazienza, lavoro quotidiano e una struttura che sappia valorizzare i giocatori nel modo giusto. Gattuso è consapevole che il calcio italiano ha spesso disperso giovani di talento per mancanza di continuità o fiducia, e intende invertire questa tendenza.

In questo percorso, l’ex campione del mondo si propone come guida carismatica, pronta a trasmettere i valori di sacrificio e appartenenza. Se riuscirà nell’impresa di riportare a galla talenti dimenticati, la sua avventura da c.t. potrebbe lasciare un segno profondo, restituendo nuova linfa al movimento calcistico italiano.

Gattuso chiama Berardi

Immaginare una telefonata tra Gennaro Gattuso e Domenico Berardi significa pensare a un dialogo diretto, senza troppi giri di parole. Il nuovo commissario tecnico, deciso a rilanciare i talenti italiani, potrebbe contattare l’attaccante del Sassuolo per proporgli un ritorno in Nazionale. “So quanto puoi dare, ti voglio motivato e pronto a rimetterti in gioco”, potrebbe dirgli Gattuso con il suo stile schietto e motivatore.

Berardi, reduce da stagioni altalenanti ma sempre capace di colpi da fuoriclasse, ascolterebbe con attenzione. Non è un segreto che il talento calabrese abbia spesso alternato entusiasmo e delusioni con la maglia azzurra, ma la fiducia di un ct dal carattere forte come Gattuso potrebbe rappresentare la scintilla giusta per rilanciarsi a livello internazionale.

Berardi
Berardi – fonte lapresse – napolipiu.com

Un’occasione per rinascere insieme

La chiamata avrebbe un significato doppio: da un lato Gattuso dimostrerebbe di credere in un giocatore ancora in grado di incidere, dall’altro Berardi avrebbe la possibilità di dimostrare di non essere un talento sprecato. “Questa è la tua occasione, dimostra chi sei davvero”, potrebbe incalzarlo il ct.

Un Berardi ritrovato, inserito in un progetto che valorizzi la sua tecnica e la sua esperienza, darebbe alla Nazionale un’arma in più. La missione di Gattuso, infatti, non è solo scovare nuovi talenti, ma anche recuperare chi in passato non ha reso secondo le aspettative. In questo senso, Berardi rappresenterebbe il simbolo perfetto di un possibile nuovo inizio.

