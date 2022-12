Grava: “Ambrosino in Nazionale gioia immensa. Vi racconto Barba, Hysaj e Marchisano”

Gianluca Grava afferma che Ambrosino in Nazionale è una gioia immensa e racconta chi sono Barba, Hysaj e Marchisano

Gianluca Grava si è espresso sul settore giovanile del Napoli di cui è responsabile. Nel corso della trasmissione Radio Goal, l’ex difensore azzurro si sofferma sul settore giovanile azzurro: “Ambrosino in Nazionale è una gioia immensa, per me e per tutto il settore giovanile, in cui il ragazzo è cresciuto. Il merito è di tutta l’equipe che lavora nel settore. E’ una gioia immensa perché corona il sogno che ogni ragazzo ha e ripaga tutti i sacrifici che si fanno. Sono contento per lui”.

Sul lavoro del reparto scouting: “E’ fondamentale per chi fa questo lavoro. Cerchiamo di avere gli occhi aperti e pescare bene. Ci arrivano tante segnalazioni, ma l’obiettivo mio e nostro è quello di valorizzare il territorio. Qui c’è tanta qualità, che abbinata alla mentalità, che è fondamentale, fa il giocatore”.

Gianluca Grava mette in evidenza i profili di Barba, Hysaj e Marchisano

Grava si sofferma su Barba: “Si sta comportando molto bene. E’ un difensore centrale che ha sia qualità che struttura, un difensore completo. Sono contento per lui. Quando arrivi nel rettangolo di gioco non si può barare, devi saper sfruttare le opportunità e lui si è fatto trovare pronto, come gli altri ragazzi che sono andati in ritiro in Turchia con la squadra. E’ una cosa importante per loro ma anche per noi, perché siamo pagati per questo. Chi riesce a recepire”.

Infine il responsabile parla di Hysaj e Marchisano? “Sono due 2004 che nel corso degli anni hanno fatto bene e stanno facendo ancora bene. Hanno potenzialità per fare i professionisti. Devono continuare a non mollare, a lavorare, perché alla base di chi vuole arrivare c’è sempre il sacrificio. Io ne ho fatto il mio cavallo di battaglia e ora in questo ruolo cerco di inculcarlo già ai bambini. Gente che non ha voglia di lavorare o che si adagia a lavoro è gente perdente. I campioni sono quelli che si allenano a mille e che non vogliono mai perdere”.