Granada-Napoli: i convocati di Gattuso, azzurri con 6 Primavera

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League con il Granada, ci sono sei calciatori della Primavera.

E’ un Napoli con tanti giovani della Primavera per fronteggiare l’emergenza infortuni che ha colpito la squadra. Nella lista dei convocati di Gattuso per Granada-Napoli ce ne sono ben 6. Il tecnico azzurro ha gli uomini contati e non è detto che qualcuno dei ragazzi non possa anche giocare durante il corso della partita. Sicuramente nessuno scenderà in campo da titolare, ma qualora dovesse esserci la necessità anche i giovani sono pronti a dare il massimo.

Ecco i convocati del Napoli per la sfida con il Granada valida per i Sedicesimi di Europa League: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).