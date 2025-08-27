Giordano: «Hojlund scelta perfetta per il Napoli. Con Lukaku sarà un attacco mostruoso»
Dai gol dello scudetto del 1987 ai sogni del quinto titolo, la voce di Bruno Giordano – quindici reti nella stagione che consegnò al Napoli il primo tricolore – è quella di chi conosce bene il ruolo del centravanti. L’ex bomber partenopeo ha analizzato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’arrivo di Rasmus Hojlund e il nuovo volto dell’attacco azzurro.
«Il Napoli non poteva scegliere meglio»
«Per sostituire Lukaku scelta migliore non poteva esserci – ha spiegato Giordano alla Gazzetta dello Sport –. In questo investimento c’è anche lungimiranza: De Laurentiis sta opzionando il futuro, avrà due attaccanti giovani e uno che potrà aiutarli a crescere. Niente male come batteria offensiva. Hojlund mi piace perché è moderno e antico allo stesso tempo: sa stare in area o attaccare la profondità, puoi giocarci addosso o lanciarlo nello spazio. Può fare reparto da solo e avere accanto Lucca. Offre tante possibilità».
Le difficoltà a Manchester
Giordano ha ricordato il periodo al Manchester United: «Come per tutti, non è stato semplice. Passare dall’organizzazione di Gasperini, che gli garantiva trenta palloni a partita, a una situazione di disagio collettivo non è facile. Ma dentro un’idea di calcio forte, le difficoltà del passato si dimenticano: McTominay ne è la prova».
«Un attacco che farà paura»
Secondo l’ex attaccante azzurro, il danese è pronto a incidere subito: «Il suo gioco non ha bisogno di un modulo preciso. Forse servirà un po’ di tempo per calarsi nella parte, ma il giocatore c’è: è forte, allunga la rosa e rafforza la squadra».
E il Napoli, per Giordano, ne esce più competitivo: «Ha perso Lukaku ma ha guadagnato freschezza e un calciatore che offre pochi punti di riferimento. Quando tornerà il belga, avremo davanti un attacco mostruoso. De Laurentiis ha mostrato una progettualità rara: in una settimana ha risolto un problema enorme. Complimenti».
Napoli-Inter la sfida scudetto
Sulle gerarchie del campionato, Giordano non ha dubbi: «La lotta era già tra Napoli e Inter, lo è ancora di più dopo la prima giornata. Penso a Politano, sensazionale per generosità e qualità: non so quanti abbiano un esterno così. I suoi assist saranno preziosi per Hojlund e Lucca. Ma sarà una corsa dura».
Un’intervista, quella raccolta dalla Gazzetta dello Sport, che conferma la fiducia di Bruno Giordano nelle scelte del Napoli e nell’impatto immediato di Hojlund.