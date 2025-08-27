27 Agosto 2025

Napoli, sprint finale per Hojlund. Mandarini (Corriere dello Sport): «Accordo vicino con lo United»

La trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund entra nella fase cruciale. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i due club hanno lavorato senza sosta nelle ultime ore per definire la struttura dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto, ma resta da sciogliere il nodo sulle condizioni legate all’acquisto definitivo.

L’accordo con il giocatore è già totale, sia per quanto riguarda l’ingaggio sia sulla durata del contratto, un quinquennale con opzione per il sesto anno. Le cifre dell’affare, riferisce Mandarini sul Corriere dello Sport, sono ormai delineate: 5 milioni subito e successivamente altri 40. Il confronto resta sulla formula dell’obbligo: il Napoli lo vorrebbe condizionato al numero di presenze e alla qualificazione alla Champions League, mentre lo United pretende una certezza, slegata da variabili che potrebbero rendere rischioso il riscatto.

Un aspetto curioso, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, è che non si tratterebbe di un obbligo legato ai gol: le reti dell’attaccante non rientrano nei parametri negoziati tra i club.

L’intesa personale, però, è stata blindata. Hojlund e il suo entourage, guidato dal padre Anders, ex attaccante come lui, hanno già dato il via libera. «Tutte le caselle sono andate a posto – scrive Mandarini sul Corriere dello Sport – e così, una volta chiuso l’accordo tra i club, Rasmus potrà volare a Roma per le visite mediche». L’arrivo del danese rappresenterebbe un rinforzo chiave per l’attacco, soprattutto alla luce dell’infortunio di Lukaku e della mole di impegni che attendono la squadra di Conte.

Il mercato azzurro, tuttavia, non finirà con Hojlund. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda anche l’altro obiettivo dichiarato: Elif Elmas. Il macedone, 25 anni, è in pressing per tornare a Napoli, ma il Lipsia ha rifiutato la prima offerta (1,5 milioni per il prestito più 11,5 per il riscatto). L’ostacolo resta la cifra garantita per la formula iniziale, anche se Elmas spinge per vestire nuovamente l’azzurro.

Sul fondo resta anche la pista Marco Brescianini, ma l’Atalanta lo libererà soltanto nel caso arrivi Musah.

Un finale di mercato ad altissima tensione per il Napoli, con Hojlund come colpo clou e con la possibilità di riportare in Italia un fedelissimo dello scudetto come Elmas, come evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

