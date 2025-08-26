Conte: «Campionato equilibrato, tornano le tre grandi. De Bruyne? In Italia nel momento migliore»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la prima giornata di campionato, tracciando le prime sensazioni sulla nuova stagione.

«Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi», ha dichiarato l’allenatore azzurro, che poi ha aggiunto: «Per l’Inter non si tratta di un ritorno, l’anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti. Ci sarà sicuramente il ritorno delle altre due big, che hanno rose importanti e attrezzate per fare bene. Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme».

Sul possibile duello con Allegri, Conte ha precisato: «Il ritorno di Allegri non propone una sfida tra me e lui, ci sono venti squadre e tutti ci sfidiamo, è tutti contro tutti. Penso sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, ognuno dovrà fare la propria parte».

Spazio anche a un elogio per il nuovo acquisto Kevin De Bruyne: «È arrivato in Italia dopo 9-10 anni di Premier, in un momento di grandissima maturità sotto tutti i punti di vista. Ci auguriamo ci possa aiutare a migliorare. Sappiamo benissimo che anche noi dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni di integrarsi e di stare bene. L’ho detto tante volte, la squadra vince e perde insieme, non c’è un singolo che fa la differenza. O meglio, non ci sono più».

Infine, il tecnico ha ribadito l’importanza della sua filosofia di lavoro: «La mentalità vincente per me è fondamentale. Anche se è il primo giorno che sono in una nuova squadra cerco sempre di trasmettere la mia mentalità, fatta di lavoro, serietà, abnegazione, credere in quello che facciamo e di superare sempre l’ostacolo. Ci deve sempre essere la voglia di alzare il livello, per me è importante e quindi lo faccio anche per i miei calciatori e per tutte le persone che lavorano con me».