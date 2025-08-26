26 Agosto 2025

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund ha detto sì”

redazione 26 Agosto 2025
Il Napoli ha trovato il nuovo centravanti. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Rasmus Hojlund ha dato il suo sì al club azzurro e la macchina organizzativa si è messa in moto per chiudere l’operazione con il Manchester United.

L’accordo tra i due club prevede un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, che diventerà obbligo al verificarsi di condizioni facilmente raggiungibili: presenze, gol e soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League. «Di fatto, col quarto posto – obiettivo minimo della stagione – il Napoli riscatterà Hojlund con i soldi che arriverebbero dall’Europa dei grandi», sottolinea D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.

Il sì del giocatore è stato determinante. Fino a pochi giorni fa, l’attaccante non prendeva in considerazione l’idea di un prestito, ma la prospettiva di giocare la Champions da protagonista e lavorare con Antonio Conte ha convinto il danese. Per questo, quando domenica il Milan ha provato un ultimo assalto, l’entourage di Hojlund ha subito respinto l’offerta: la scelta era già caduta sul progetto Napoli.

Ora restano da definire i dettagli tecnici, come l’intesa finale sui diritti d’immagine. Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a garantire al giocatore un contratto da prestito annuale con opzione per altri cinque anni, a circa 5 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore a quella percepita a Manchester.

«Conte e Manna hanno scelto Hojlund per sopperire all’assenza di Lukaku e Rasmus ha scelto il Napoli per sentirsi ancora grande e importante», scrive ancora D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Ad attenderlo a braccia aperte ci sarà anche Scott McTominay, amico e compagno ai tempi dello United.

Con 95 presenze e 26 reti con i Red Devils, Hojlund non ha mantenuto le attese rispetto ai 70 milioni investiti due anni fa. Ma l’Italia, che lo aveva lanciato con la maglia dell’Atalanta, torna ora a essere il trampolino per rilanciarsi. E il Napoli, campione d’Italia, vuole stupire ancora anche in Europa.

