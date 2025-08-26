Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund ha detto sì”
Il Napoli ha trovato il nuovo centravanti. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Rasmus Hojlund ha dato il suo sì al club azzurro e la macchina organizzativa si è messa in moto per chiudere l’operazione con il Manchester United.
L’accordo tra i due club prevede un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, che diventerà obbligo al verificarsi di condizioni facilmente raggiungibili: presenze, gol e soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League. «Di fatto, col quarto posto – obiettivo minimo della stagione – il Napoli riscatterà Hojlund con i soldi che arriverebbero dall’Europa dei grandi», sottolinea D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.
Il sì del giocatore è stato determinante. Fino a pochi giorni fa, l’attaccante non prendeva in considerazione l’idea di un prestito, ma la prospettiva di giocare la Champions da protagonista e lavorare con Antonio Conte ha convinto il danese. Per questo, quando domenica il Milan ha provato un ultimo assalto, l’entourage di Hojlund ha subito respinto l’offerta: la scelta era già caduta sul progetto Napoli.
Ora restano da definire i dettagli tecnici, come l’intesa finale sui diritti d’immagine. Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a garantire al giocatore un contratto da prestito annuale con opzione per altri cinque anni, a circa 5 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore a quella percepita a Manchester.
«Conte e Manna hanno scelto Hojlund per sopperire all’assenza di Lukaku e Rasmus ha scelto il Napoli per sentirsi ancora grande e importante», scrive ancora D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Ad attenderlo a braccia aperte ci sarà anche Scott McTominay, amico e compagno ai tempi dello United.
Con 95 presenze e 26 reti con i Red Devils, Hojlund non ha mantenuto le attese rispetto ai 70 milioni investiti due anni fa. Ma l’Italia, che lo aveva lanciato con la maglia dell’Atalanta, torna ora a essere il trampolino per rilanciarsi. E il Napoli, campione d’Italia, vuole stupire ancora anche in Europa.